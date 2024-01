Danimarca, la regina Margrethe abdica e va a ballare. VIDEO

Copenaghen - Ama ballare e non lo nasconde. Pittrice, amante dell'arte e del ballo, sul suo profilo ufficiale pubblica la canzone di Cyndi Lauper, "Le ragazze voglio solo divertirsi". La regina Margrethe di Danimarca, dopo 52 anni di regno, ha formalmente abdicato cedendo il trono al figlio, che diventa re Frederik X (o Federico X).

La sovrana 83enne ha firmato la sua dichiarazione di abdicazione al Consiglio di Stato presso il Palazzo di Christiansborg, con il figlio 55enne seduto alla sua destra. Re Frederik X è stato proclamato dal balcone del Parlamento, dopo l'annuncio del primo ministro Mette Frederiksen.

Il sovrano danese ha quindi tenuto dal balcone il suo primo discorso nella sua nuova veste. "Uniti, impegnati, per il Regno di Danimarca" è il suo motto che ha reso noto subito dopo essere stato proclamato dalla premier. Il monarca, emozionato, in lacrime ma sorridente, ha ringraziato la madre. Oltre centomila persone hanno partecipato all'evento,L'annuncio della regina Margrethe era arrivato alla vigilia dell'anno nuovo, quando ha comunicato in diretta tv l'intenzione di abdicare: al suo posto il figlio Frederik, che diventa re e capo di Stato di Danimarca, Groenlandia e Isole Faroe, con il nome di Frederik X.

Frederik (o Federico nella versione all’Italiana), 55 anni, dopo una giovinezza “festaiola” finita spesso sui rotocalchi, ora diventa monarca. Oltre a essere un ufficiale militare decorato, Frederik ha dimostrato di essere un bravo sportivo e un appassionato ambientalista. Secondo la stampa danese, è estremamente popolare anche grazie al suo stile informale. I sondaggi mostrano un sostegno deciso da parte del popolo danese.

Per la Danimarca è la fine di un'era: Margherita II, la regnante più amata nella storia di Danimarca, ha abdicato dopo 52 anni esatti da quel 14 gennaio 1972 in cui è salita al trono. Per capire l'impatto storico, basta dire che quando Margherita si è insediata solo il 42% dei danesi supportava la monarchia. Quel numero, nei sondaggi più recenti, è salito all'84%.

La Regina Margherita di Danimarca

Fumatrice incallita e per questo soprannominata «regina del posacenere», Margrethe è una «eterna studentessa» alta un metro e ottanta molto istruita, famosa per gli abiti dai colori vivaci, l’amore per l’archeologia, la padronanza di cinque lingue e le doti artistiche: oltre ad aver illustrato un’edizione di Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien, infatti, ha disegnato costumi e scenografie per varie produzioni teatrali europee. L’aria affabile di Margrethe l’ha resa una figura molto amata in Danimarca. La regina è stata vista uscire da un negozio di alimentari sbocconcellando un hotdog e spassarsela sulle montagne russe. Nonostante tutte le sue stranezze esteriori, tuttavia, in fondo (proprio com’era la regina Elisabetta) è devota alla tradizione, e prima di tutto alla corona.

Eccentrica, curiosa, indipendente, capace di pensare fuori dagli schemi, Marghrete è diventata una guru dello stile e con il suo gusto eccentrico e vivacissimo ma meritato un posto nella lista dei "50 over 50 meglio vestiti" compilata dal Guardian nel 2013. Imponente nel suo metro e novanta non passa certo inosservata con le sue mises che si fanno notare soprattutto nel contesto formale delle riunioni a cui partecipa. La sua missione è stupire, come quando indossò un impermebaile a fiori sgargianti ottenuto da quelle tovaglie di plastica per pic nic.

Ecco la Regina Margherita, scatenata nei suoi balli: