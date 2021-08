Darko Peric, attore de “La Casa di carta” in vacanza in Sicilia

Darko Peric, classe 1977 è uno tra gli attori noti della serie Tv La Casa di Carta, ha scelto di trascorrere le sue vacanze, come del resto numerosi vip in questa estate in Sicilia, e in particolar modo è stato avvistato a Portopalo di Capo Passero, nel Siracusano.

L' attore 43 enne Darko Peric di origine serba, noto principalmente per il ruolo di Helsinki nella serie televisiva “La casa di carta”, è stato accolto sulle note di “Bella Ciao” in un noto stabilimento balneare del Siracusano, dove molti ammiratori della serie hanno ballato con lui e fatto i selfi di rito pubblicandolo sui social come oramai è consuetudine. Darko ha un profilo Instagram con 2 milioni di follower e più di 700 post condivisi con i fan.

Non ha bisogno della tuta rossa e della maschera di Dalì per far colpo: Darko Peric mostra un sorriso affabile e una risata fragorosa. È questo che spiazza un po’ tutti, a differenza del personaggio che interpreta, un concentrato di buonumore e simpatia in calzoncini corti e barba folta e per giunta parla un perfetto italiano.

In un’intervista al Corriere della Sera, di recente aveva dichiarato

“Amo tutto dell’Italia, dalla musica al cibo. E sono innamorato del vostro barocco. Ho visitato Torino e il Duomo di Milano con una guida privata e non vedo l’ora di tornare, anche per il vostro Barolo”.



Chi è Darko Peric?

Darko Peric è un attore serbo. Il primo progetto importante a cui Darko Perić ha preso parte, è stata la serie TV spagnola dal titolo Crematorio, che risale al 2010. A Madrid prosegue la sua carriera, recitando sia in serie TV che in film. Nel 2015 arriva il ruolo in A perfect day, con Tim Robbins e Benicio del Toro, diretto da Fernando León. Mar de plástico è la serie TV in cui Darko Peric recita a partire dal 2016, dove veste i panni di Oso, un personaggio cattivo. Ottiene dunque una buona visibilità che lo porta a essere scelto per prendere parte a La casa di carta, la serie TV che lo ha reso noto in tutto il mondo. Questa in un primo momento è stata prodotta da Atresmedia, per poi passare a Netflix.

Si allunga così la lista dei Vip che sceglie la Sicilia come meta delle proprie vacanze per questa estate 2021.