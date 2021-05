David Speciale 2021 a Monica Bellucci icona della bellezza italiana

Roma -Arriva oggi a Monica Bellucci il David Speciale 2021, dopo quello a Diego Abatantuono di sei giorni fa, che le sarà consegnato nel corso della 66/a edizione dei Premi David di Donatello, il prossimo 11 maggio in diretta in prima serata su RAI 1. Una sorta di giusto riconoscimento da parte dell'Accademia del cinema italiano verso un'attrice, vera icona di bellezza al livello internazionale, ma con pochissimi premi e comunque nessun David.

Monìca Bellucci nativa di Città di Castello, 56 anni egregiamente portati ribadisce così: "Grazie, nel mio cuore sempre e solo italiana"

La premiazione avverrà durante la cerimonia - in diretta su Rai1 - condotta da Carlo Conti. Tra le pellicole interpretate dall'attrice che l'hanno consacrata a livello internazionale: "La Passione di Cristo" di Mel Gibson, "I fratelli Grimm e l'incantevole strega" di Terry Gilliam e "Spectre" di Sam Mendes -

Per lei solo una candidatura a questo premio nel 2003 per 'Ricordati di me' di Gabriele Muccino. Poi nel 1988 due Globi d'oro della stampa estera come miglior attrice per 'L'ultimo Capodanno', un Globo d'oro europeo nel 2005 e, infine, due Nastri d'argento dal Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici ottenuti rispettivamente come attrice non protagonista in 'Ricordati di me' nel 2003 e nel 2017 per 'Sulla via lattea'.

Tra i privilegi di questa attrice nata a Città di Castello 56 anni fa, il fatto di piacere anche molto alle donne, non aver utilizzato per ora mai ritocchi estetici e non aver paura di invecchiare. Dalla sua ha anche una grande capacità di autoironia: In 'Chiami il mio agente', la serie tv cult di Netflix, un uomo che non la riconosce le dice: "Lo sai che assomigli a Monica Bellucci? Ma è una tale cretina, non ha niente da dire".

La Bellucci ha due figlie, Deva, sedici anni e mezzo, e Léonie, undici, entrambe avute dall'attore Vincent Cassel, l'hanno resa, ha affermato in diverse interviste, più saggia e meno in conflitto anche con il mondo maschile.

Nel giugno 2017 l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences l'ha invitata come membro fisso in rappresentanza dell'Italia a far parte della giuria di votanti responsabili di assegnare i Premi Oscar.



Nel suo ultimo film, 'The Girl in the Fountain', diretto da Antongiulio Panizzi, interpreta Anita Ekberg. Qui la Bellucci, in versione bionda, si misurerà nella celebre scena della Fontana di Trevi. Si tratta di una biopic sulla star svedese che coniuga realtà e mito.

"Una carriera stellare e tuttavia saggia, che parte da Città di Castello e dalla nostra commedia, e si lascia valorizzare da grandi autori come Francis Ford Coppola e Giuseppe Tornatore diventando subito internazionale, con in più la devozione del cinema francese dalla sua parte - così Piera Detassis, Presidente e Direttore Artistico dell'Accademia del Cinema Italiano - Il David Speciale a Monica Bellucci - continua la Detassis - riconosce la sua bellezza unica ma soprattutto la capacità di giocare d'azzardo e provocazione, come nel caso di Irréversible, alternando registi riconosciuti a giovani debuttanti o innovatori e scegliendo quasi sempre lo slancio d'autore, dai Wachowski a Virzì, da Sam Mendes a Maria Sole Tognazzi, da Terry Gilliam a Kusturica, da Claude Lelouch a Kaouther Ben Hania. Bellucci incarna la rara capacità di essere icona globale, senza perdere di vista il lavoro creativo e la comunità artistica. Carismatica, cosmopolita e insieme profondamente italiana". (ANSA).

"Ringrazio l'Accademia del cinema italiano e la Presidente Piera Detassis per questo David. Ricevere questo riconoscimento mi riempie di emozione perché ho un grande rispetto per il nostro cinema che è sempre stato e continua ad essere fonte di ispirazione per il cinema mondiale. E anche se il mio percorso mi ha portato all'incontro di culture ed esperienze artistiche diverse nel mio cuore mi sento sempre e solo italiana". Così l'attrice Monica Bellucci dopo aver ricevuto la notizia che il prossimo 11 maggio - durante la cerimonia in diretta su Rai1 condotta da Carlo Conti - riceverà il David Speciale 2021 alla carriera.