Davide Lacerenza ricoverato per un sospetto ictus, il patron della Gintoneria era ai domiciliari

Milano - Nella mattinata di martedì 1 aprile, Davide Lacerenza sarebbe stato trasportato d'urgenza al Policlinico di Milano a causa di un sospetto ictus cerebrale. La notizia è stata anticipata da Fanpage.it, che riferisce come l’ex imprenditore della movida milanese si trovi attualmente ricoverato nel reparto di Neurologia dell’ospedale.

Lacerenza, noto per aver fondato il locale "La Gintoneria", si trovava agli arresti domiciliari dopo l’arresto avvenuto il 4 marzo scorso, insieme all’ex compagna Stefania Nobile e al collaboratore Davide Ariganello. Le accuse formulate dalla Procura di Milano nei confronti dei tre indagati comprendono autoriciclaggio, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, oltre a detenzione e spaccio di stupefacenti.

Come riportato da Fanpage.it, l’avvocato difensore Liborio Cataliotti aveva già avanzato richiesta di un provvedimento di allontanamento per motivi medici, in relazione allo stato di salute di Lacerenza.

Il malore di queste ore conferma le condizioni cliniche delicate dell’ex ristoratore, che erano già state oggetto di attenzione da parte della difesa. Lacerenza, 59 anni, era stato interrogato lo scorso 11 marzo dalla giudice per le indagini preliminari Alessandra Di Fazio, ma aveva scelto di non rispondere, così come Nobile e Ariganello. Proprio per questo motivo il gip aveva confermato la misura cautelare dei domiciliari per tutti gli indagati.