Davide Silvestri e Alessia Costantino: sposi con matrimonio contadino

Davide Silvestri è convolato a nozze con Alessia Costantino, ieri domenica 3 luglio con un matrimonio in stile contadino. L'ex attore che sicuramente molti appasionati di Soap lo ricorderanno tre gli attori protagonisti di "Vivere", è anche uno tra gli ex protagonisti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Ieri è convolato a nozze con la sua fidanzata Alessia, detta Lilli dopo la proposta di matrimonio a “sorpresa” di qualche giorno fà.

Il matrimonio si è tenuto presso La Lodovica, una splendida dimora di campagna a Vimercate, in Lombardia.



Gli sposi hanno optato per un tema decisamente originale: quello contadino!

Tutti i presenti, compresi rigorosamente marito e moglie, erano infatti in tenuta da contadino. La cerimonia era infatti a tema wild e Davide si è presentato alla cerimonia guidando un trattore.

Per il giorno più importante della sua vita Davide Silvestri inoltre ha optato per un completo classico, con gilet broccato. Elegante e pomposa pure Alessia, che è legata da diverso tempo all’ex gieffino anche se non fa parte del mondo dello spettacolo. La sposa ha optato invece per un tradizionale abito bianco senza spalline, con scollo a cuore e gonna ampia di tulle.



Tra gli invitati, molti ex compagni d'avventura della sesta edizione del Gf Vip: Katia Ricciarelli, Barù, Jessica Selassié e Giucas Casella. Quest'ultimo ha anche movimentato la cerimonia con uno dei suo show in tenuta western e ha diffuso le prime foto della neo coppia di sposi via social.

Il ricevimento tanto atteso non è stato per niente in stile tradizionale.

Barù Gaetani, amico speciale del promesso sposo e Chef, si è dedicato alla cucina e ha preparato una succulenta braciolata per l'occasione. Durante il party è stata servita la birra che l'ex gieffino produce insieme al cugino Kekko Silvestri che è stato anche il testimone di nozze.

Barù, allo stato attuale, lavora in pianta stabile a Milano e il suo obiettivo è girare in tutta Italia con le sue specialità di carne.

Tra gli invitati alla cerimonia che non sono riusciti a essere presenti per impegni di lavoro,: Miriana Trevisan, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Tra gli assenti e non invitati, due noti ex gieffini a cui Davide sembrava molto legato: Alex Belli e Soleil Sorge.

A Verissimo, durante una recente intervista, l'attore milanese aveva specificato di volere solo le persone più strette per coronare il suo grande sogno con Alessia.

Tanti auguri Davide Silvestri!