Davide Silvestri si sposa: arriva la proposta di matrimonio FOTO

Davide Silvestri ha ufficializzato a tutti gli effetti la proposta di matrimonio alla sua Alessia Costantino. L’ex del Grande Fratello Vip già dentro la Casa del reality aveva dimostrato di avere tutte le intenzioni di compiere il grande passo con la sua compagna. E ora, è arrivata la proposta.

Davide Silvestri ha chiesto ad Alessia Costantino, che lui chiama affettuosamente Lilì, di diventare sua moglie. La romantica proposta di matrimonio è avvenuta a Bellusco (Monza e Brianza), preso la chiesa di Santa Maria Maddalena, un posto che ha un significato importante per l'ex concorrente del Grande Fratello Vip.

"Passavo sempre davanti alla chiesa di Santa Maria Maddalena - racconta Davide al settimanale 'Chi' - e percepivo ogni volta una strana sensazione, ho sempre pensato che se un giorno mi fossi sposato lo avrei fatto lì e quel giorno sta arrivando".

Davide, classificato secondo al "Grande Fratello Vip", ha bendato Alessia e l'ha fatta salire in macchina. E una volta arrivati davanti alla chiesa ha svelato la sorpresa. In ginocchio le ha consegnato una scatola dove c'era un biglietto: "Mi vuoi sposare?". Naturalmente la risposta è stata "sì" e quindi è arrivato l'anello. "Sei un pazzo", ha urlato Alessia.

La proposta di matrimonio in pubblico: “Mi vuoi sposare?”, poi l’anello

Non poteva mancare Alfonso Signorini in un giorno così importante per Davide Silvestri. Il settimanale diretto dal conduttore del Grande Fratello Vip ha infatti immortalato tutto con video e foto. Una bellissima location (la chiesa di Santa Maria Maddalena di Bellusco)

Al centro dell’attenzione, ovviamente in ginocchio, Davide Silvestri le ha ceduto dapprima una scatola-regalo verde acqua contenente la fatidica domanda: “Mi vuoi sposare?“. Tra lacrime di commozione e coriandoli festosi, è arrivato il “Sì gigante” di Alessia Costantino, che ha poi ricevuto anche l’anello di fidanzamento.

Manca ormai pochissimo al matrimonio. Davide Silvestri e Alessia Costantino diventeranno marito e moglie domenica 3 luglio. L'attore non vede l'ora di compiere questo passo importante e sposare la sua Lilì