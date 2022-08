Demet Ozdemir si è sposata! L’attrice di DayDreamer Le Ali del Sogno, si è celebrato l’attesissimo matrimonio tra Demet Ozdemir e Oguzhan Koc!

Il mondo delle serie tv turche sta vivendo un vero e proprio periodo di “fiori d’arancio“. Infatti, dopo l’unione tra Ozge Gurel e Serkan Cayloglu (protagonisti di Cherry Season), anche Demet Ozdemir (protagonista di DayDreamer – Le ali del sogno) ha coronato il suo sogno d’amore insieme a Oguzhan Koc.

l’evento dell’attrice e del cantante è stato seguito dai media e dai fan. D’altronde, non poteva essere diversamente, visto il grande successo internazionale riscosso da Demet Ozdemir.



Nella giornata del 28 agosto 2022 Demet Ozdemir e Oguzhan Koc hanno celebrato il loro matrimonio.

Il percorso verso le nozze tra Demet e Oguzhan ha avuto qualche piccolo intoppo. Infatti, la coppia ha dovuto rinviare di due giorni la celebrazione del proprio matrimonio. Ma questi piccoli problemi non hanno minimamente rovinato la festa e l’umore dei novelli sposi.

Tra gli invitati, molti colleghi di Demet Ozdemir, alcuni dei quali saranno conosciuti dalle appassionate delle soap turche.

Demet Ozdemir ha finalmente coronato il suo sogno d’amore con il cantante turco Oguzhan Koc, anche se qualche fan avrebbero preferito vedere qualcun altro al fianco della bella Demet. Stiamo parlando ovviamente di Can Yaman, co-protagonista della soap che ha fatto impazzire il pubblico italiano e che, come qualcuno aveva già previsto, non si è presentato alle nozze.

L’attesissima cerimonia si è svolta in Turchia, in un lussuoso resort di uno dei quartieri più alla moda di Istanbul, con una incredibile vista sullo stretto del Bosforo. Per la gioia dei fan di DayDreamer – Le Ali del Sogno, al matrimonio erano presenti alcuni degli attori più amati della soap turca, tranne – come c’era d’aspettarsi – Can Yaman.

Come i fan sanno bene, tra Yaman e Demet Ozdemir c’è stata una tanto breve quanto intensa e segretissima relazione. Purtroppo però. i due colleghi si sono lasciati alquanto bruscamente, interrompendo persino i loro rapporti. E’ per questo motivo che, da quando si è iniziato a parlare delle nozze di Demet, in molti avevano già dato per scontata l’assenza di Yaman, le cui motivazioni hanno però sorpreso i fan.