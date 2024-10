Demetrio Albertini, cena a Ragusa, amore a prima vista per Scicli

Scicli - Demetrio Albertini è in vacanza nella Sicilia sudorientale e ha fatto una doppietta Ragusa-Scicli fra ieri sera e stamattina.

Demetrio Albertini (Besana in Brianza, 1971) è oggi presidente del settore tecnico della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Vicecampione del mondo a Stati Uniti 1994, ha legato la sua carriera al Milan, squadra in cui ha militato per 13 stagioni (di cui 11 consecutive) vincendo numerosi trofei, tra cui cinque scudetti e tre UEFA Champions League. Ha militato nel campionato spagnolo, vestendo le maglie di Atlético Madrid e Barcellona e vincendo con quest'ultima un campionato.

Ieri sera è stato a cena con la famiglia e alcuni amici al ristorante stellato La Locanda Don Serafino di Ragusa Ibla, e stamattina ha visitato Scicli postando sui suoi profili social la foto della rocca di San Matteo vista da piazza Italia. Demetrio ha visitato i siti culturali di scicli, fra cui palazzo Spadaro.

Nei giorni scorsi Albertini era stato in un altro ristorante stellato, il Cortile Spirito Santo in Ortigia a Siracusa.

Demetrio Albertini a Ragusa

Demetrio Albertini a Siracusa