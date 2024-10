Demetrio Albertini in visita turistica a Modica. C'è Gianluca Vacchi

Modica - Dopo Ragusa e Scicli non poteva mancare Modica per Demetrio Albertini (Besana in Brianza, 1971), ex calcaitore del Milan, che ha collezionato nella sua carriera cinque scudetti, due Coppe dei Campioni, una Champions League nel 1994, una Supercoppa UEFA e tre Supercoppe Italiane.

Albertini ieri era a passeggio per Modica con la guida turistica Salvatore Pisani e il noto milionario Gianluca Vacchi (il suo patrimonio è stimato in 450 milioni di euro). Le foto.

