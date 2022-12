Demi Moore e Bruce Willis presto saranno nonni per la prima volta. Il Natale è alle porte e per quest'anno sarà anche più speciale del solito. Nel bel mezzo di un periodo complicato per la famiglia Willis con la malattia della star di Die Hard che l'ha costretto a ritirarsi dalle scene, giunge una notizia positiva.

Bruce Willis e Demi Moore diventano nonni. La loro figlia maggiore Rumer ha infatti annunciato di essere incinta del suo primo figlio dal compagno Derek Richard Thomas. E' stata la stessa Rumer, con un post Instagram dove Thomas bacia il pancione bene in evidenza, a dare l'annuncio. Prontamente ripresa da mamma Demi che non ha perso occasione di ironizzare sul nuovo ruolo che l'aspetta: "Entro nell'era da nonna pazza e stravagante!". Per Bruce Willis e Demi Moore decisamente sarà un bel regalo di Natale. Demi ha appena compiuto 60 anni e già si è messa nell'ottica di diventare nonna ma a modo suo.

Rumer Willis incinta: la famiglia Willis si allarga

La famiglia già allargata, formata da Bruce Willis, dalla moglie, dalla ex moglie e da tutti i loro figli, presto crescerà ancora di più con l'arrivo di un bebè. Per Bruce e Demi Moore, inoltre, sarà anche il primo nipotino e la loro prima volta da futuri nonni. Demi Moore, infatti, ha ricondiviso gli scatti sul suo profilo social, scrivendo: "Entrando nella mia calda e folle era da nonna". Sicuramente anche Bruce sarà felicissimo, nonostante la gravissima malattia.



La coppia di neogenitori ha annunciato la gravidanza sui social. Sullo sfondo della foto la casa addobbata a festa, in primo piano invece il pancione. Rumer appare solo di profilo mentre mostra la silhouette cambiata dalla gravidanza, mentre Derek bacia e culla il pancione entusiasta. Nella didascalia i due hanno semplicemente usato l'emoticon di un germoglio, facendo riferimento alla vita del bebè che sta per arrivare. Negli scatti che annunciano la gravidanza, Rumer Willis ha scelto di optare per uno stile semplice, minimal, indossando un completo total nero e aderente. Questo ha permesso di rendere il pancione il vero e proprio protagonista delle foto in bianco e nero. La figlia di Demi ha poi lasciato i capelli lunghi e ricci sciolti. Il suo viso si intravede appena ma tanto basta per scovare un sorriso raggiante. Non ci resta ora che aspettare la nascita del piccolo, o della piccola, in arrivo a casa Willis.