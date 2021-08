Denim: i baggy jeans e i saldi estivi 2021

E' il tessuto più amato di sempre, nato nel porto di Genova e diffuso in tutto il mondo: il jeans è protagonista di ogni stagione, anche e soprattutto del periodo di transizione tra una stagione e l'altra. Potete rinfrescarvi la memoria sulla sua storia e leggere il nostro articolo cliccando qui.



Intanto ecco una lista molto varia di jeans da indossare a partire da settembre quando il sole inizia ad essere tiepido. Dai modelli più di tendenza come i baggy jeans e quelli flare o a tulipano, passando per gli shorts e le gonne di denim, fino agli imperdibili saldi di fine stagione.

I baggy jeans





80s Peg Leg, Re/Done



Una silhouette che riporta agli anni '80 e ai jeans a vita alta con vestibilità oversize lungo tutta la gamba per stringersi poi sulla caviglia. Questo modello di Re/Done, come indica il nome del brand, è stato "rifatto", ovvero realizzato a partire da un tessuto denim già esistente. Lo potete acquistare sul sito web di Re/Done.

Quelli a tulipano





Tulip light wide leg jeans, Par.Co denim



Facciamo un balzo di una decade con questo modello di jeans di Par.Co denim: la vestibilità anni '90 con la gamba larga che si apre sulle caviglie assegna al pantalone la definizione di modello "a tulipano". Par.Co denim nel panorama del jeans italiano è uno dei marchi più attenti alla sostenibilità. Date un'occhiata al loro sito web: siamo sicuri che tra la accurata selezione di jeans, troverete il modello più adatto ai vostri gusti.

Gli shorts upcycled







The Short, Re/Done



Sempre di Re/Done questo modello di shorts, davvero unico nel suo genere: tutti gli shorts che potete vedere cliccando su questa pagina sono dei modelli unici, in quanto realizzati utilizzando jeans Levi's vintage, tagliati a shorts, a cui sono state aggiungete delle colorate applicazioni floreali. Se prestate attenzione, vi renderete conto che in effetti tutti gli shorts, in apparenza uguali, presentano dettagli molto differenti.



Anastasia Short, Blue of a Kind



Un altro pantaloncino realizzato con la tecnica upcycle, questi shorts Anastasia sono stati pensati da Blue of a Kind, un altro rispettabile brand italiano che produce i propri capi a partire da scarti di tessuto o di modelli in denim già esistenti. Anche in questo caso ogni pezzo sarà per logica unico e irriproducibile.



Questo modello presenta vita alta, vestibilità molto corta e orli sfrangiati. Ogni pezzo vi sarò consegnato con un carta di identità compilata a mano con tutti i dettagli del prodotto.

Le gonne mini e midi





Colorado River skirt, Siz



Una leggerissima gonna di denim con fascia elastica sulla vita e due estremità da allacciare in un nodo frontale al centro della gonna. Questo modello di Siz è la gonna ideale per passare dall'estate all'autunno con comodità e semplicità.





Georgia 1985 old blue denim vintage, Haikure



La trovate in saldo sul sito ufficiale di Haikure questa minigonna effetto vintage, con vita alta e piccoli strappi. Semplice, senza tempo: un capo da tenere in armadio, ancora meglio se realizzato con tecniche di lavorazione sostenibili.

I saldi estivi 2021





High Rise Stove Pipe, Re/Done



Sono un tocco autunnale questi jeans di Re/Done colore mostarda leggermente lavato. Dalla vestibilità anni '70, la vita è alta, l'orlo del pantalone tagliato e la silhoutte molto slanciata.



Libby White, Komodo



Total white per l'occasione di fine stagione proposta da Komodo: realizzato in cotone al 100% organico, il modello è semplicissimo: taglio a sigaretta, vita alta e chiusura con bottone. Lo potete acquistare nella sezione dedicata ai saldi sul sito di Komodo.