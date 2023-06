Deva Cassel a Siracusa per le riprese del Gattopardo

Siracusa - Saranno girate a Siracusa, dal 25 giugno al 1 luglio, le riprese della nuova serie Netflix “Il Gattopardo”, tratta dal romanzo omonimo di Tomasi di Lampedusa, magistralmente trasposto in film da Luchino Visconti nel 1963. I sei episodi, prodotti da Indiana Production e Moonage Pictures, saranno interpretati da Kim Rossi Stuart, Benedetta Porcaroli, Saul Nanni e Deva Cassel, con un casting di 2.500 comparse tutte residenti in Sicilia e il coinvolgimento di una considerevole quantità di maestranze locali.

La storia di una famiglia aristocratica alle prese con i cambiamenti sociopolitici in atto nella Sicilia dell’800, vedrà Ortigia, piazza Duomo e via Picherali in particolare modo, palcoscenico a cielo aperto della nuova serie Netflix. I costumi della serie sono a firma di Carlo Poggioli ed Edoardo Russo, le scenografie di Dimitri Capuani. Le musiche originali sono di Paolo Buonvino.

Il Gattopardo, ambientato in Sicilia durante i moti del 1860, racconta le vicende di Don Fabrizio Corbera. Il Principe di Salina conduce una vita piena di bellezza e privilegio: quando l’aristocrazia siciliana si sente minacciata dall’unificazione italiana, Fabrizio si rende conto che il futuro della sua casata e della sua famiglia è in pericolo. Così si vede costretto a stringere nuove alleanze, andando contro i suoi principi e trovandosi di fronte a una scelta che gli sembra impossibile. Per salvare la sua famiglia, dovrebbe organizzare le nozze tra la ricca e bellissima Angelica e suo nipote Tancredi. Ma, se lo facesse, spezzerebbe il cuore della sua adorata figlia Concetta. Il potere, l’amore e il progresso si intrecciano, in un romanzo (e in una serie) più attuali che mai.