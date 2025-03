Deva Cassel, figlia di Monica Bellucci,con il fidanzato Saul Nanni, lo sciclitano

Roma - Belli, giovani, innamorati, Deva Cassel, figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel, e Saul Nanni sfilano a Roma sul red carpet a un anno da quando la loro storia d’amore è diventata ufficiale. Si sono conosciuti sul set e non si sono più lasciati. “Adoriamo viaggiare, provare ristoranti nuovi, scoprire cucine diverse. Ma anche solo ritrovarci la sera a casa e guardare un film”, ha detto Deva, che parla 5 lingue ma si sente italiana.

Saul Nanni trascorre lunghi periodi di vacanza a Scicli dove è ospite di una famiglia di nuovi sciclitani

“Ho trovato un amore vero – ha detto Deva Cassel del fidanzato Saul Nanni, 26enne bolognese - Sono stata io la prima a mandare un messaggio, per dire: ‘Dai, andiamo a bere una cosa, facciamoci una cena, dobbiamo imparare a conoscerci, staremo sei mesi assieme, sarebbe carino creare un piccolo rapporto di amicizia, no?’. Tutto è nato piano piano, in modo molto graduale, lento, naturale. Ma può immaginare quanto sia bello iniziare una storia incontrandosi vestiti da principe e principessa?”.

Saul Nanni al “Corriere della sera” a proposito della relazione con Deva Cassel, musa per moda e beauty, ha detto: “È successo tutto con grande naturalezza, gli attori si trovano spesso a uscire insieme. Così ci siamo conosciuti, è stata un po’ una favola perché eravamo nei panni di un principe e di una principessa. Spero che la nostra intesa abbia portato un valore aggiunto alla serie. In ogni caso ci siamo goduti appieno il set e la nostra storia d’amore”.

Deva Cassel è figlia ventenne di Monica Bellucci, 60 anni, che ora fa coppia con Tim Burton, e del suo ex Vincent Cassel, la cui nuova fidanzata è Nara Baptista. Ha vissuto in Italia, poi a Parigi, in Brasile, a Londra e in Portogallo. In Sicilia ha trovato l’amore. “Mi sono fidanzata con Saul Nanni sul set” ha detto Deva, ospite insieme alla collega Benedetta Porcaroli da Alessandro Cattelan. “Alla mia festa di compleanno a Palermo sono spariti per 4 ore io non capivo” ricorda la Porcaroli. “Siamo stati abbastanza bravi a tenerlo nascosto, le persone hanno iniziato a capirlo un po’ dopo – ha continuato a raccontare Deva - Per me era importante creare un legame con un attore col quale dovevo fare quasi tutte le mie scene e poi piano piano abbiamo creato un’amicizia molto bella. Dopo io sono tornata a Parigi e mi mancava, ci mandavamo messaggi, qualche chiamata. E poi quando sono tornata in Sicilia, c’era il compleanno di Benedetta e siamo spariti”. “Si sono palesati alla torta e lì ho capito” ha concluso la Porcaroli.