Diana Del Bufalo: Ho la sindrome di Tourette e soffro di coprolalia

Diana Del Bufalo racconta: "Soffro di coprolalia: dico cose inadeguate quando mi annoio". Diana Del Bufalo nasce a Roma l'8 febbraio 1990 (ha 34 anni) da Dario, architetto e archeologo, e Ornella Pratesi, soprano lirico. Ha un fratello maggiore, Giano, noto per la trasmissione Cash or Trash - Chi offre di più?

Nel 2010, entra come cantante nel talent show Amici di Maria De Filippi, prima aspirante, poi nella scuola. La sua eliminazione causa una protesta da parte di Platinette, che si spoglia in diretta. Nel corso del programma incide il suo primo inedito Nelle mie favole, contenuto nella compilation del talent show, Amici 10. Ha condotto Mai dire Amici, un programma di satira ideato dalla Gialappa's Band per Canale 5. Nel 2011 debutta sul grande schermo in Matrimonio a Parigi con Massimo Boldi.

Nel 2014 pubblica online alcune canzoni prodotte da Francesco Arpino e si esibisce nella prima edizione di XLov Nel 2015 le viene affidata la conduzione di Colorado su Italia 1, al fianco di Paolo Ruffini. Tra il 2015 e il 2016, gira la serie tv per la Rai C'era una volta Studio Uno e l'anno seguente viene scelta per la 4° stagione della fiction Rai Che Dio ci aiuti. Nel 2017 Diana Del Bufalo è ospite al Festival di Sanremo e conduce insieme a Giorgio Panariello lo show prenatalizio Panariello sotto l'albero. A marzo 2018 ha un ruolo nella commedia corale Puoi baciare lo sposo, poi prende parte a La profezia dell’armadillo. Il 2019 la vede impegnata in Un'estate fa con il cantante Pupo su Rai 2 e nel 2020 è parte del cast di Celebrity Hunted: Caccia all'uomo in coppia con l’amico Cristiano Caccamo. Da giugno 2020 a febbraio 2021 è di nuovo impegnata sul set della 6° stagione di Che Dio ci aiuti.

Dai tradimenti di Paolo Ruffini ai ringraziamenti a Edoardo Tavassi

Dal 2012 al 2015 Diana ha una relazione con il cantautore Francesco Arpino che l’aiuta a muovere i primi passi nel mondo della musica come produttore. A seguito di questa storia, dal 2015 al 2019 sta con Paolo Ruffini: i due lavorano insieme a Colorado Cafè, avviano una convivenza ma poi si lasciano perché Diana scopre di essere stata tradita. A Verissimo aveva raccontato a Silvia Toffanin come erano andate le cose: «Non posso permettermi di essere triste, ho dei genitori stupendi, faccio il lavoro dei miei sogni e non sono proprio un cesso. Con Paolo Ruffini mi pare di aver vissuto quasi 5 anno di piccole menzogne».

Da fine 2019 ad ottobre 2020 si lega a Edoardo Tavassi, fratello di Guendalina Tavassi. È stata la stessa Diana Del Bufala ad annunciare la rottura del fidanzamento con un lungo post su Instagram nel quale però ha ringraziato l’ex compagno per essere stato il suo “angelo custode” e ha ribadito che lui rimane un suo grande punto di riferimento.

Ora ha ritrovato l'amore con Patrizio che sui social descrive come «l'uomo dei miei sogni». Su di lui non si hanno molte informazioni pubbliche, sebbene Diana abbia spesso condiviso scatti sui social che mostrano momenti della loro relazione. Non si conosce, però, il cognome del compagno di Diana Del Bufalo. «Mi avevano detto che non avrei più provato l’amore… che era una cosa che da adulti non si prova più perché “ormai”… - ha scritto su Instagram - Non ascoltate nessuno se non voi stessi. Le risposte sono già tutte dentro di voi e fregatevene di quello che potrebbero pensare gli altri, non hanno potere sui vostri pensieri. Viva la vita».

La malattia

Si racconta nel 2020 senza filtri l'attrice famosa (anche) per le sue gaffe, ma non è una strategia, in realtà Diana soffre di una malattia: «Ho un disturbo: la coprolalia, l’impulso di dire inadeguatezze. La prima volta che mi è capitato ero nel negozio della ex di mio fratello - ricorda al Corriere della Sera - Una signora ha chiesto se su una collanina si poteva incidere altro, oltre ai fiori. La ex di mio fratello risponde “no, solo i fiori”. E io dico: “Marta, magari la signora ci voleva un bel fallo!”. Mi hanno spiegato che è un ramo della sindrome di Tourette, mi capita quando mi sto annoiando e sono tutti formali».

L’attrice e conduttrice è nata a Roma e ha scelto di continuare a vivere nella capitale in un appartamento nella zona centrale della città. L’arredamento della casa di Diana Del Bufalo, che appare sullo sfondo di molte foto pubblicate su Instagram, rispecchia la sua personalità luminosa e allegra con mobili e pareti in varie tonalità di bianco.