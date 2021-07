Diego Dalla Palma torna a Donnalucata

Scicli - Come dare torto a Diego Dalla Palma (Enego, Vicenza, 1950) che ogni anno in estate sceglie Scicli e il suo mare per qualche momento di relax. Nei giorni scorsi il truccatore Dalla Palma, noto anche come personaggio televisivo, è tornato al ristorante La Varcuzza di Donnalucata, accettando volentieri di posare con la brigata di cucina e il personale di sala (peraltro efficientissimo).

Affezionato frequentatore di Marzamemi, Diego ha antichi legami di amicizia con le persone del luogo e ama passeggiare in abiti rigorosamente bianchi. Comodi per difendersi dal caldo, ed eleganti.