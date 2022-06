Diletta Leotta a Panarea

Isole Eolie - Nuova stories di Diletta Leotta, che ha davvero molto colpito i suoi milioni di followers in giro per i social. La conduttrice di calcio più amata dagli italiani, volto della pay tv Dazn, si è mostrata rilassata sdraiata su una tavola da surf sulle acque cristalline di Panarea. Una "storia" su Instagram che ha conquistato come al solito migliaia e migliaia di like.

La catanese ha immortalato meravigliosi scorci dell'isola delle Eolie, anche con effetto in bianco e nero, che confermano la bellezza naturale di Panarea. Foto al tramonto, con i piedi immersi nell'acqua e per finire un breve video che riprende... un piatto con una spaghettata con la vongole.

Qualche giorno fa era stata la conduttrice svizzera Michelle Hunziker a pubblicare foto sulle sue pagine social, sempre dall'isola di Panarea, dove ha trascorso momenti di relax in catamarano con alcune amiche, capitano ed equipaggio.

Anche Christian De Sica è approdato ad inizio mese con un catamarano d'altura a Panarea, nel porto di San Pietro con la moglie Silvia Verdone, i due figli Rosa e Brando, e l'equipaggio del natante. Sul lungomare ha salutato molti fan, turisti e isolani firmando autografi e prestandosi a selfie.