Diletta Leotta mostra la foto del suo pancino

Diletta Leotta mostra il suo pancino a tutti e lo fa fotografandosi in palestra e postando lo scatto su Instagram. La conduttrice televisiva, nelle scorse ore, ha pubblicato una foto sorridente mentre si allena in palestra per tenersi in forma anche in gravidanza.

"Growing together" (Crescendo insieme) ha scritto la Leotta che si mostra in abbigliamento sportivo, con pantaloncino e canotta. Diletta sta sostenendo allenamenti e ha tanta voglia di restare in forma fino a quando verrà alla luce il figlio o la figlia che ha concepito con il calciatore tedesco Loris Karius. Nei giorni scorsi, la Leotta era stata al centro di una polemica per una frase poco felice dichiarata nell’ultima puntata di “105 Take Away”. "Magari ti puoi innamorare davvero di una persona diversa, diversissima, da te e senza un conto in banca cospicuo", aveva detto sollevando tantissime polemiche e reazioni sui social.