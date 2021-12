Dior: bloccata la collaborazione con Travis Scott

Novembre 2021: durante il concerto Astroworld a Houston, Texas, dove si esibisce il rapper Travis Scott, organizzatore dell'evento, muoiono di asfissia 10 giovanissimi ragazzi, 300 le persone ferite. Pare che l'impianto di sicurezza non sia adeguato a contenere la folla di fan senza biglietto che sfonda i cancelli, schiacciando le persone nelle prime file contro le balaustre e impedendo loro la fuga.



Le indagini sono tutt'ora in corso, ma la posizione ormai presa dall'opinione pubblica che mette in cattiva luce la reputazione del rapper Travis Scot, scatena una reazione a catena che ha portato, tra le altre cose, ad interrompere la futura collaborazione tra l'artista e la casa di moda Dior.

La collaborazione tra Travis Scott e Dior





Travis Scott x Dior Men's Air Dior



A giugno 2021 Kim Jones, il direttore creativo della linea maschile di Dior annuncia una collaborazione con uno dei rapper più amati al mondo, Travis Scott per l'appunto. Non vengono aggiunti dettagli sulla natura della collaborazione, inserita nella collezione primavera estate 2022 di Dior, che in ogni caso avrebbe coinvolto Cactus Jack, il brand del rapper che al suo interno comprende un'etichetta discografica e anche una linea d'abbigliamento.

Il comunicato stampa di Dior



Potenzialmente una collaborazione vincente e redditizia. Ma puntare un'intera collezione sulla figura di un'unica persona, soggetta al rischio dei veloci cambi di reputazione, risulta una mossa pericolosa per Dior che alla luce dei recenti sviluppi nelle indagini preferisce posticipare "a tempo indeterminato" il lancio dei prodotti della collaborazione Cactus Jack, nonostante la produzione dei capi fosse in corso.



Questo comunicato, rilasciato da Dior in esclusiva a WWD, altro non è che una perifrasi per annunciare l'eliminazione di questa collezione, sicuramente una grande perdita di denaro per Dior e anche per Cactus Jack di Travis Scott. Ma il rischio evidentemente non ne valeva la pena per la maison francese.

La reazione degli altri brand





T-shirt Travis Scott Astroworld x McDonald's Deserve a Break, Travis Scott



Anche altri influenti brand con cui Travis Scott collabora con regolarità hanno preso provvedimenti: Nike ha annunciato tramite comunicato stampa che le future collaborazioni con il rapper verranno posticipate a data indefinita. Il 16 dicembre era previsto il lancio delle Nike Air Max 1 "Cactus Jack" in nuove colorazione, ma Nike ha preferito rimandare l'uscita nel rispetto delle vittime di Houston.



Anche la prestigiosa Parsons School of Design con cui Travis Scott collabora dal 2020, ha comunicato che la loro collaborazione si conclude dopo le tragiche vicende del festival Astroworld. Cosa ne sarà ora del suo nuovo disco "Utopia", non ancora lanciato?