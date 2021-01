Dior: Beatrice Borromeo è il nuovo volto della maison

Dior ha scelto Beatrice Borromeo Casiraghi, moglie di Pierre Casiraghi come nuovo ambassador della maison. Beatrice, figlia di Carlo Borromeo e Paola Marzotto, 34 anni con un passato da modella, ex giornalista , moglie di Pierre Casiraghi, e madre di due bambini, ha colpito nel segno. E dopo la cognata, Charlotte Casiraghi testimonial dallo scorso gennaio per Chanel, ora è toccato a lei fare da ambassador per Dior.

Una passione, quella per la moda, che è nel dna: non tutti sanno che Beatrice è nipote di Marta Marzotto (è infatti figlia di Paola Marzotto e del conte Carlo Ferdinando Borromeo) e legata a Marta Ferri e John Elkann. Già lo scorso anno, l'elegante Beatrice Borromeo ha rappresentato l'eccellenza di Buccellati, marchio storico che affonda le sue radici nell'antica tradizione orafa italiana.

Beatrice Borromeo comincia a sfilare nel 2000. A quindici anni sfila per la prima volta per Chanel, a Piazza di Spagna. Nella sua carriera lavora per Valentino, Trussardi, Alberta Ferretti e Ermanno Scervino. Diventa inoltre testimonial di alcuni marchi, tra cui Blumarine, di cui rappresenta il volto della maison per molte stagioni. Poi decide di diventare giornalista. Collabora con Michele Santoro al programma Annozero dove conduce la rubrica Generazione Zero dal 2006 al 2008. Passa poi al Fatto Quotidiano. Dall’estate del 2015 è sposata con Pierre Casiraghi.

Casato nobile

Beatrice Borromeo discende da una delle più antiche e illustri famiglie italiane: è figlia di Carlo Ferdinando Borromeo e di Paola Marzotto. Il fratello Carlo Ludovico è il marito della stilista Marta Ferri; è inoltre sorellastra di Isabella, moglie di Ugo Maria Brachetti Peretti, proprietario della API, di Lavinia (moglie del Presidente della FIAT John Elkann) e di Matilde (moglie del principe Antonius von Fürstenberg). ultimogenito della principessa Carolina di Monaco.

Beatrice Borromeo è anche tra le star del parterre virtuale che ha assistito alla sfilata Primavera Estate 2021 di Dior Haute Couture. L'annuncio è stato pubblicato su Instagram in occasione della sfilata Haute Couture Primavera Estate 2021 di Dior. Beatrice, infatti, aveva preso parte al front row virtuale organizzato per la presentazione della magica collezione.

“La nuova ambassador di Dior Beatrice Borromeo Casiraghi indossa una tuta in denim della collezione PE2021, abbinata a un foulard con stampa e alle sneakers ‘D-Connect’”, si legge sul profilo Instagram dei Dior. “Ha portato una ventata di fresca allure urbana nel parterre virtuale degli amici della maison che hanno assistito al lancio della collezione Primavera Estate 2021 di Dior Haute Couture, realizzata da Maria Grazia Chiuri”.