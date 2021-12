Diva Agata, di Vittoria, canta con Orietta Berti a The Voice Senior. VIDEO

Vittoria - Il suo vero nome è Agata Mongiovì Bonafè, è siciliana di Vittoria, ma vive a Wiesbaden, in Germania. Agata Mongiovì, detta Diva Agata, 60 anni, è apparsa stasera su Rai Uno ed è una delle protagoniste della nuova edizione della trasmissione televisiva The Voice Senior condotta da Antonella Clerici sulla rete ammiraglia della Rai. Ha vissuto e lavorato per tantissimo tempo in Germania, dove si esibiva nei suoi ristoranti.

La Diva Agata si presenta come “una cantante con anima e corpo, senza paura delle telecamere”. Cugina dello scultore vittoriese di fama mondiale Arturo Di Modica, scomparso all'inizio del 2021 (la mamma di Aurturo, la signora Angela, era sorella del nonno di Agata, il cui nome era Giovanni, padre di Rosario Mongiovì, padre di Agata), la Diva Agata di Vittoria partecipa a The Voice Senior in Italia, dopo aver già partecipato al medesimo talent show anche in Germania, dove ha interpretato magistralmente Chain Of Fools di Aretha Franklin. Stasera si è esibita con Orietta Berti. Le due hanno cantato la canzone Concerto di Umberto Bindi.

The Voice Senior

Lo show di Rai1 prodotto da Fremantle vede fronteggiarsi ottanta concorrenti tra i 60 e gli 88 anni, giudicati da quattro giurati blasonati pronti a spronarli ma anche a duettare con loro nelle fasi finali del programma.

La grande novità di The Voice Senior 2021 riguarda il meccanismo della gara: le prime sei puntate sono infatti dedicate alle Blind Auditions, le tradizionali «audizioni al buio» che sono la cifra distintiva del programma: i giudici ascoltano di spalle i concorrenti senza poterli vedere e si girano solo se conquistati dalle loro voci.