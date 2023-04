Divorzio Totti-Blasi: a Ilary vanno la villa dell’Eur e 12.500 euro al mese

Roma- Arrivata la prima decisione provvisoria del tribunale civile di Roma che avrebbe accontentato le richieste della conduttrice de L'Isola dei Famosi

L'argomento è caldo e interessa gli amanti dello sport, della cronaca rosa e del costume, e ha incuriosito persino il New York Times: le ultime news sul chiacchieratissimo divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Secondo La Repubblica a brindare dopo la prima decisione provvisoria del tribunale civile di Roma sulla separazione dei beni e l'affidamento dei figli è stata la conduttrice de L’isola dei Famosi a cui sarebbe stata assegnata la mega villa dell’Eur e concesso un assegno da 12.500 euro al mese di mantenimento.

Alla conduttrice di Mediaset spetta la casa coniugale dove sono nati e cresciuti i tre figli e dove per un periodo sono state nascoste le sue Birkin. Mansion da mille e una notte che sarà la dimora principale di Cristian, 17 anni, Chanel, 15, e Isabel, 7, e potrà essere frequentata anche dal fidanzato Bastian Muller, punto su cui Totti non è mai stato troppo convinto. Questo vuol dire che l'ex capitano giallorosso, non potrà più accedere a suo piacimento alla proprietà che diventa ufficialmente casa della sua ex moglie. Secondo Il Messaggero, infatti, «Francesco potrà entrare in villa solo su invito di Ilary o di Cristian, Chanel e Isabel».

Per quanto riguarda la custodia dei figli, gli ex coniugi avrebbero chiesto l’affido congiunto. Se Cristian e Chanel, pur vivendo stabilmente con la madre nella villa dell’Eur, potranno «muoversi liberamente» e vedere il padre come e quando vorranno, la figlia più piccola, Isabel, 7 anni, dovrà seguire regole più strutturate. La bambina vivrà con Ilary e Francesco potrà vederla rispettando i giorni decisi dal tribunale, e prevalentemente a weekend alterni.

Sull'assegno di mantenimento per i figli, il giudice del tribunale di Roma, Simona Rossi, ha stimato in 12.500 euro mensili la cifra adeguata che l'ex calciatore dovrà versare alla ex moglie (secondo La Repubblica, la showgirl ne aveva chiesti esattamente il doppio), a cui si aggiunge «il 75% delle spese scolastiche e il 50% delle spese straordinarie (viaggi, sport, cure mediche)». Versamenti che dovranno partire da febbraio 2022, ovvero da quando Totti lasciò la casa dell'Eur. Va detto che si tratta di decisione temporanee ma che segnano la linea che il tribunale intende seguire. Almeno fino al prossimo colpo di scena.