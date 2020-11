Dolce & Gabbana: le sneakers da donna ispirate ai carretti siciliani

Impossibile non aggiungerle al proprio guardaroba fashionista: le sneakers Dolce & Gabbana che sono il risultato dell'amore per la Sicilia. Tra i modelli più venduti del primo semestre del 2020 ci sono le sneakers ispirate alla Sicilia di Dolce e Gabbana, un modello multicolor - manco a dirlo- che non passa per nulla inosservato.

Sneakers che passione! Una delle calzature più amate e desiderate dall'universo femminile che non ama particolarmente i tacchi alti, bensì il giusto compromesso e connubio tra comodità e stile. E in questa stagione arrivano proprio loro: le tanto e amate scarpe da ginnastica. Versatili e adatte in ogni occasione, possono diventare il modello passepartout per non rinunciare a eleganza e sensualità, e sono anche il must have dell'autunno inverno 2020-21.

Non chiamatele solo scarpe sportive

Le sneakers, ormai da anni, non sono più considerate delle scarpe esclusivamente sportive. Possono essere sfoggiate in qualsiasi momento e per ogni occasione. Ci sono donne che decidono persino di sposarsi con un bel paio di Converse ai piedi, per cui possiamo affermare che queste calzature sono riuscite a raggiungere un grande traguardo.

La F53454 tra le più vendute

Una scarpa must have da possedere assolutamente all'interno del proprio guardaroba fashionista soprattutto in occasione di questo autunno-inverno 2020 è sicuramente la F53454. Non è la combinazione di una cassaforte, ma il modello di un paio di sneakers femminile in vendita a 731,25 euro di Dolce & Gabbana.

Le sneakers molto caratteristiche ricordano le bardature dei “carretti siciliani”, con specchietti e pon pon, di un rosso acceso. Conosciuto per il glamour erotico e le stampe colorate di animali, i marchi di Dolce & Gabbana sono il risultato dell'amore per la Sicilia. Gli stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana sono infatti soliti rendere omaggio alla Sicilia. Non solo scarpe ma anche orecchini con i mori siciliani, la Sicilia insomma si insinua tra bags e shoes accompagnate da scenografie allestite in tante delle loro boutique. Abiti colorati, quasi tutti dipinti a mano, dove viene raffigurata la bellezza della Trinacria: dalle gonne ampie ai turbanti che rievocano lo sfarzo dei carretti siciliani, fino ad arrivare alle tanto amate sneakers, le scarpe più vendute nel primo semestre del 2020. Dopo le Tela Espadrillas Scarpe MULTICOLOR 06718 ispirate al Carretto Siciliano, i sandali e le scarpe con la zeppa è stata la volta delle F53454 che vanno a ruba. Sul sito ci sono solo le ultime due paia in vendita… e se proprio siete delle patite di abbinamento scarpe - borsa, trovate anche la borsa in abbinamento.