Dolce & Gabbana rilevano la gestione del Bar Mocambo a Taormina

Taormina - Dolce & Gabbana rileva la gestione del Mocambo di Taormina: la notizia è ufficiale. La casa di alta moda italiana, fondato nel 1985 dagli stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana, ha presentato nei giorni scorsi apposita documentazione al Comune di Taormina, con relativa istanza finalizzata alla riapertura dello storico locale ubicato in Corso Umberto. L’arrivo in città di D&G, anticipato il 4 dicembre 2023 da TN24, e che ha trovato poi conferma nelle scorse settimane, diventa così realtà, con il brand internazionale che a questo punto accelera per i lavori che porteranno all’avvio delle attività. Il progetto è ambizioso, D&G vogliono fare le cose in grande, come la loro storia ha ampiamente dimostrato.

L’atto presentato dalla Dolce & Gabbana Srl al palazzo municipale ha richiesto, intanto, il sub ingresso per l’attività di vendita e somministrazione bevande dell’ex Bar Mocambo. Il progetto per il Mocambo di Taormina prevede un’attività che si svilupperà sui due piani dell’immobile, uno dei quali sarà dedicato ad una nuova versione del Mocambo con un bar iconico che verrà rinnovato negli ambienti e nello stile, mentre un’altra area sarà dedicata al retail di lusso con un punto vendita D&G. La trattativa per il Mocambo è stata portata avanti da Alfonso Dolce (fratello di Domenico), l’amministratore delegato della società Dolce&Gabbana che si è mosso in prima persona per arrivare ad un’intesa con la proprietà e, insieme ai due stilisti, ha dato così un futuro di sicuro livello e di alto profilo a questo prestigioso locale.

La svolta sul Mocambo chiude idealmente un cerchio, soprattutto per Domenico Dolce, che è partito dal piccolo borgo siciliano di Polizzi Generosa. Dopo il liceo si è trasferito a Milano, dove ha coltivato il suo talento studiando alla Scuola per Stilisti e frequentando l’Istituto Marangoni e ha conquistato il mondo insieme a Stefano Gabbana, che invece è nato e cresciuto a Milano nel 1962 da una famiglia di origine veneta e studia grafica, e che poi ha dato indirizzato la sua carriera scegliendo di lavorare nella moda. L’incontro tra Domenico Dolce e Stefano Gabbana avvenne nel 1981. Poi nell’ottobre 1985 la presentazione della loro prima collezione alla Fashion Week di Milano e da allora non si sono fermati, il loro successo è stato travolgente e sono diventati un’icona del made in Italy nel mondo. La parabola inarrestabile di D&G prosegue ancora oggi con il successo del primo giorno, e dopo quattro decenni continua a sedurre ed appassionare un vasto pubblico a tutte le latitudini. E in tutto questo tempo D&G hanno legato più volte una parte di questo enorme successo alla Sicilia, mostrando sempre grande attenzione e soprattutto rispetto per questa terra. Hanno dato lustro più volte alla Città di Taormina girando qui anche uno dei loro spot e collaborando con il territorio. Non a caso uno dei pezzi più importanti di sempre di Dolce & Gabbana è il cosiddetto “vestito siciliano”, considerato uno dei 100 vestiti più importanti mai disegnati.

Costante e orgoglioso è il richiamo alla Sicilia da parte di questa casa di moda, elemento di ispirazione per le origini siciliane di Domenico Dolce e marchio distintivo pienamente condiviso da Stefano Gabbana. La Sicilia è al centro del viaggio, in ogni parte del pianeta, e adesso è la volta di un importante investimento nel cuore di Taormina, in un locale di grande tradizione che grazie ai due stilisti tornerà a splendere e ad accogliere visitatori da tutto il mondo.