“Donate l’abito da sposa per aiutare le ragazze in difficoltà”: l'appello

Il settore dei matrimoni è stato uno dei più colpiti nel 2020, con migliaia di nozze rimandate e annullate. Quest’anno c’è voglia di ripartire. Più di otto coppie su dieci hanno già fissato la nuova data. Per il 33% delle coppie il viaggio di nozze sarà una mini moon e più avanti si farà il viaggio vero e proprio. Dal settore la petizione SOS matrimoni. Da Taranto arriva un appello: “Donate l’abito da sposa per aiutare le ragazze in difficoltà”:

"Donate l'abito da sposa per aiutare le ragazze in difficoltà": il Comune di Taranto lancia l'appello

La settimana scorsa, durante una riunione in Regione Puglia con la partecipazione degli assessori Pier Luigi Lopalco e Alessandro Delli Noci, i rappresentanti del comparto e della filiera del wedding hanno esposto le loro idee per una ripartenza in sicurezza.

L'assessora ai Servizi sociali, Gabriella Ficocelli, ha invitato le donne sposate a donare il proprio abito indossato una sola volta: "Così aiutiamo anche il settore wedding"

In Sicilia il movimento spontaneo “Italian Wedding Industry scende in piazza

E mentre in Sicilia a quasi da un mese dalla fine del lock down e dopo pochi giorni dall’ufficializzazione, da parte della Regione Siciliana, delle nuove regole per la riapertura dei matrimoni, che saranno valide fino al 31 luglio, torna a fare sentire la propria voce il movimento spontaneo “Italian Wedding Industry”, nato in Sicilia e che annovera 5 mila prestigiosi operatori del settore in tutta la nazione. I professionisti del settore matrimoni sono scesi in piazza. E' stata indetta una manifestazione lo scorso mercoledì 5 maggio, a partire dalle ore 9 e fino alle ore 14, in piazza università a Catania, dove si sono riuniti tutte le associazioni e i rappresentanti siciliani di categoria, per allestire un matrimonio in piena regola nel cuore del capoluogo etneo“

Dopo tanti mesi di incertezze, che hanno causato l’annullamento di del 90% cerimonie e oltre mezzo miliardo già andato in fumo solo nell’Isola, sono scesi in campo fotografi e videomaker, manifestando, la totale assenza di misure verso il comparto.

A Taranto l’iniziativa solidale

Mentre l'amministrazione comunale di Taranto lancia un'iniziativa solidale per favorire il rilancio del settore del wedding e invita le donne sposate a donare il proprio abito "indossato una sola volta" a coloro che intendono programmare il matrimonio e "non hanno la possibilità di affrontare quella spesa".

"Quante vorranno aiutarci - fa sapere l'assessora comunale ai Servizi sociali Gabriella Ficocelli - potranno portare l'abito nuziale al Centro polivalente di piazza Catanzaro".

"È una bella notizia che darà nuovo slancio a uno dei tanti settori che la pandemia ha messo in ginocchio" dice l'assessora. "L'amministrazione Melucci - conclude Ficocelli - coglie con favore la notizia e lancia una iniziativa solidale. Grazie sin da ora alle donne che vorranno donare il proprio abito".

Matrimoni 2021, voglia di dire sì

Ma quale sarà lo scenario del settore wedding nel 2021? C’è voglia di ripartire, dice Matrimonio.com, parte del gruppo The Knot Worldwide, che ha dialogato con le aziende e gli utenti per capire quale sarà il futuro e quali potrebbero essere le misure da adottare rispetto alla pandemia da Covid-19.

Solo il 9% delle coppie non ha ancora fissato una nuova data per il matrimonio.

L’appello del Comune di Taranto potrebbe essere un incentivo solidale da copiare in tutta Italia per tutti gli sposi in difficoltà