Dopo il concerto Giorgia fa shopping a Siracusa

Siracusa - Prima il concerto al Teatro Greco, poi lo shopping in Ortigia. Giorni di meritatavacanza per la cantante Giorgia a Siracusa.

Giorgia, una delle voci più soul del panomara musicale italiano, ha fatto sold out nell’unico concerto in Sicilia del suo Blu Live Outdoor. E pensare che Giorgia Todrani, questo il suo nome completo, negli ultimi anni aveva avuto una sorta di “chiusura psicologica”, anche per effetto dei momenti bui vissuti, da tutti, nella pandemia.

Come lei stessa ha affermato, in una intervista di qualche tempo fa, si era “convinta che, artisticamente parlando, il suo tempo fosse finito“. Era arrivata persino a considerare di fare tutt’altro. A ridarle una rinnovata verve, una vera spinta creativa, è stata l’esperienza fatta accanto, a Rocco Papaleo. L’attore e regista lucano, l’ha voluta nel suo ultimo film Scordato: alla sua prima prova nella settima arte, è stata Olga, una fisioterapista che aiuta Rocco/Orlando a ricordare quando è diventato l’uomo solitario e “contratto” che è. È stata l’occasione per rimettersi in gioco facendo qualcosa di nuovo, cioè recitare in un film vero e non in un videoclip. Ma non poteva esimersi dall’esprimersi nella sua arte. Giorgia canta Tu sei una parte di me, un brano portante della pellicola, canzone scritta insieme a Papaleo.

Nella foto, Giorgia acquista alcuni ricordi siciliani in un negozio di Ortigia.