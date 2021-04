Dopo quasi 15 anni, Morgan e Asia Argento pronti a tornare insieme?

Dopo quasi 15 anni, Morgan e Asia Argento sono pronti a tornare insieme? Proposta inaspettata quella fatta da Asia Argento all'ex compagno e padre di sua figlia Morgan. Deponendo l'ascia di guerra gli propone un ritorno di fiamma e lui gli risponde "per le rime" Un colpo di spugna che - se fosse vero - cancellerebbe anni di rapporti turbolenti che i due hanno vissuto.

Sembra tutto una gigantesca burla, ma vista la reazione entusiasta della gente e i trend topic agguantati non è detto che dallo scherzo si passi al colpo di scena. Scherzando su Clubhouse in una stanza non a caso chiamata Royal Couple , Morgan e Asia Argento hanno ricordato i bei tempi andati non escludendo un ritorno di fiamma. "Perché ci siamo lasciati?", chiede l'attrice paladina del #metoo destinando al baule dell'oblio tutti gli anni di guerre in tribunale e in tv. "Ti adoro Marco, dobbiamo rimetterci insieme. Facciamo questa cosa pazza", e il web è andato in visibilio.

Asia Argento: bellissima e ribelle

"Ci amavamo moltissimo. E io godevo quando ti vedevo suonare in tour con i Bluvertigo”, incalza Asia sul social del momento, ricordando la relazione tormentata con lo storico giudice di X Factor durata dal 2000 al 2007 e coronata nel 2001 dalla nascita della figlia Anna Lou. Interpellando l'oracolo rosa, oggi Morgan risulterebbe impegnato con Alessandra Cataldo, la mamma della sua terza figlia Maria Eco nata lo scorso marzo (anche se lui al Corriere della Sera aveva parlato di "una quarantena di dolore assoluto"). Asia invece dopo la tragica morte di Anthony Bourdain (lo chef americano che si tolse la vita nel 2018 ndr) e una breve relazione on/off con Fabrizio Corona, avrebbe il cuore (selvaggio) libero.

Sarebbe una di quelle notizie definite choc ma in questo caso il condizionale è assolutamente d’obbligo, perché tra Asia Argento e Morgan il limite tra realtà e fantasia è davvero molto sottile. La loro è stata una delle storie d’amore più controverse, fatta di addii e ritorni di colpi di scena e liti furibonde, spesso a favore di telecamere. Ora sembra che abbiano trovato finalmente un momento di pace, ed anzi, arriva proprio da Asia una proposta inaspettata.