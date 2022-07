Daniele e Daniela i due blogger di "Dove al sud", a spasso per Scicli

Daniele e Daniela a passo per Scicli consigliano cosa visitare nella cittadina Barocca.

Daniele Badursi (solitamente dietro la telecamera) e Daniela Salfi (davanti all'obiettivo) sono i travel blogger di “DoveAlSud” , una pagina che conta 516.463 seguaci che si occupa didispensare consigli su ricette e viaggi in giro per l'Italia.

Il loro tour da travel e food blogger in Sicilia è partito, nei giorni scorsi da Siracusa, poi è stata la volta di Noto, poi di Marzamemi fino ad arrivare nella provincia di Ragusa.

I due blogger sono attualmente in visita nel Ragusano. Durante la settimana, infatti hanno postato sul loro pagina social dei video dispensando consigli sui prodotti tipici del Ragusano. Partendo da Ragusa hanno visitato successivamente Modica fino a giungere questo pomeriggio a Scicli.

Daniele e Daniela hanno girato un video a spasso per le vie di Scicli, tra la Via Francesco Mormina Penna e Piazza Busacca e dando indicazioni e suggerimenti su cosa visitare. Successivamente dopo avere visiatato la Via Francesco Mormina Penna con la Chiesa di San Giovanni, il Comune e le stanze dove hanno girato la fiction de il Commissario Montalbano, hanno proseguito la lro visita fino al Colle di San Matteo, regalandoci una panoramica di Scicli al tramonto. Il loro pomeriggio per le vie di Scicli, è continuato con una vista in Piazza Italia, la Chiesa di Santo Ignazio ed infine con la Chiesa di San Bartolomeo e lo storico Presepe.

Ovviamente non sono mancati gli assaggi sui prodotti tipici di Scicli, le granite, il cannolo siciliano ed infine la famosa Testa di turco che hanno diviso in due "perchè era troppo grande", hano detto. Il pomeriggio è stato documentato da un video che hanno postato sulla loro pagina social.

Già durante i primi giorni della settimana l’inviata per conto della Rai, Gloria Aura Bortolin, aveva girato un servizio su Scicli che andrà in onda all'interno di Camper, in onda su Rai Uno, durante la fascia oraria del matttino, la prossima settimana. Un'altra bella vetrina per Scicli



