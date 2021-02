Dr Martens: la storia ribelle dell'anfibio ancora di tendenza

Se pensate a Dr Martens, l'anfibio con suola di gomma e cucitura gialla tra suola e tomaia, vi verranno forse in mente i teenagers della vostra città, che lo indossano la domenica pomeriggio per andare a fare un giro da Zara. O forse i vostri pensieri si rivolgono alle vesciche procurate dal vostro personale paio di Dr. Martens. Bravi per la perseveranza e l'insistenza: pare che dopo settimane di lacrime agli occhi e talloni sanguinanti, i vostri piedi e i combat boot diventereanno una cosa sola. Inseparabili come lo erano le casalinghe tedesche degli anni '50 e quell'insolita ma solidissima calzatura prodotta da un dottore altrettanto tedesco di nome Klaus Maertens.



Dietro a Dr. Martens si cela una storia ricchissima di icone, controculture, musica, ideali (e veschiche, bisogna ribadirlo). Il mitico anfibio ha una genesi simile a quella della suola Vibram: l'idea segue un brutto incidente sugli sci. Nel caso del Dottor Maertens, soldato della Wehrmacht, le Forze Armate tedesche, si tratta di un infortunio sulle piste delle Alpi bavaresi. Basta con quei durissimi scarponi militari: il dottore vuole realizzare una calzatura con una pelle più morbida e un cuscinetto d'aria per ammortizzare la suola.





Primi modelli di Dr. Martens



Insieme all'amico Herbert Funk, ingegnere meccanico, nel 1947 realizza un prototipo. I due avviano una partnership e il combat boot spopola ai piedi delle citate casalinghe tedesche. Dieci anni più tardi il calzaturificio inglese R. Griggs & Co entra in società: acquista il brevetto delle Dr. Martens, diventando licenziatario esclusivo a livello internazionale; arrotonda il tacco, aggiunge la fettuccia posteriore dove si legge "Air Wair", inserisce l'iconica cucitura gialla. E poi dà all'anfibio un nome dal suono decisamente più British e quindi internazionale: Maertens diventa Martens, e quel "Dr." lo rende memorabile.



Pete Townshed degli The Who sul palco con un paio di Dr. Martens, 1966



Il primo modello ufficiale, caratterizzato da otto buchi, viene commercializzato il 1 aprile 1960. Da qui il nome "Dr Martens 1460". Sei anni più tardi, Pete Townshed, chitarrista della band The Who, si scatena sul palco indossando le sue 1460. "My Generation", celebre singolo del gruppo, è la stessa generazione che ai piedi porta le "Docs".



I combat boot, negli anni '60 simbolo della working class inglese, di postini e operai, negli anni '70 sono un mezzo di libertà d'espressione, di ribellione ai problemi sociali legati all'austerity e al tatcherismo. Glamour ma sovversivi, vengono adottati prima dalla controcultura dei Mod, poi dagli Skinhead che ne apprezzano il valore simbolico legato alla classe operaia inglese.



Il Mickey Mouse Club indossa Dr. Martens, anni '90



I Dr Martens riescono ad entrare anche al Parlamento del Regno Unito, dove Tony Benn, segretario di stato per gli affari economici, sostenitore della cause socialiste, le indossa in un atto di ribellione e dichiarazione politica.



Dagli Skinhead ai Punk, dai Punk agli Emo, Goth, New Wave, tutte controculture nate nel Regno Unito. Negli USA vengono diffuse dal 1984 grazie al movimento musicale grunge che fa dell'anfibio con cuciture gialle l'accessorio immancabile all'outfit. Tutti le indossano: i Nirvana e i Pearl Jam, ma anche le Spice Girls e i ragazzini del Mickey Mouse Club, tra cui due giovanissimi Britney Spears e Ryan Goslin.



Nei primi anni 2000 non si parla più di controculture, di generi musicali in grado di influenzare nello stile (di vita) interi gruppi di ragazzi. A dimostrazione che il cuore dell'anfibio batte grazie alla potenza della musica, i Dr Martens soffrono una battuta d'arresto. Ma ripartono scatenati nel 2013, quando il marchio viene acquisito dalla private equity di Permira.



Da allora il successo è rimasto costante se non in crescita: durante il lockdown forzato dall'emergenza sanitaria, con i negozi chiusi in tutto il mondo, l'e-commerce di Dr Martens ha registrato un +14% rispeto all'anno precedente con un aumento dei ricavi online del 74%. E ora, dopo essere riuscite ad entrare nel Parlamento inglese, stanno per mettere piede pure in Borsa.