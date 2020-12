Dress code di capodanno, Enzo Miccio: no a tute e ciabatte in casa

"Festeggiamo la fine di questo 2020 terribile". No a tute, ciabatte e pigiami, anche se il capodanno è -per forza di cose- una festicciola intima in casa. A dare il proprio parere è Enzo Miccio, conduttore televisivo, stilista e wedding planner.

"Una serata importante, di amor proprio, ce la meritiamo davvero -dice Miccio-, anche se la situazione è delicata e il momento che stiamo vivendo è terribile. Senza esagerare, ma è importante godersi una serata di relax e benessere. Una serata in cui anche l'aspetto estetico può aiutare. Per una donna direi che non è il caso di indossare un abito lungo con i tacchi a spillo, ma un abito giusto, che dia un'aria di festa e gioia agli occhi. Un accessorio rosso è sempre ben gradito, un vestito con brillantini, un tocco di trucco. Magari un tubino rosso di velluto o una tuta nera con paillettes". Per l'uomo, Miccio opta per "un pantalone scuro e una camicia bianca che fa sempre la differenza, da vero gentleman. Sì ad una giacca, meglio se sportiva. Non credo sia il caso di un doppiopetto, vista la situazione. E poi un bel mocassino di velluto".