Laura D'Amore, chi è l'hostess catanese più bella d'Italia

Catania - Catanese d'adozione, pugliese di nascita. Lei è Laura D'Amore, fra poco compie gli anni, fa la hostess, lavora per Alitalia, e la sua bellezza non passa inosservata, tanto che più d'uno pronostica per lei un futuro nel mondo dello show e dello spettacolo. Nata il giorno di San Valentino, classe 1982, l'assistente di volo fa il pieno di 'like' e 'follower' sulle pagine social. Capelli biondi, occhi azzurri e fisico mozzafiato, le sue foto su instagram che la ritraggono al mare o durante il tempo libero, viaggiano sulla media dei 40 mila 'like'. In un'intervista al 'Messaggero' di Roma Laura D'Amore ha annunciato un suo possibile coinvolgimento come attrice in un 'Fantasy Thriller'.