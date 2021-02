E Giorgia Meloni portò i savoiardi ai giornalisti

Roma - "Non fatevi vedere". Tra le cose più curiose avvenute durante le consultazioni per la formazione del Governo Draghi, c'è stato l'inatteso siparietto di cui è stata protagonista Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, claudicante e con la stampella, uscendo dalla Camera dei Deputati, in via della Missione 8, fuori Palazzo Montecitorio.

Meloni, uscendo dall’edificio, nottetempo, non ha esitato un secondo a regalare un pacco di savoiardi a tutti gli operatori. “Tenete, ma non fatevi vedere”, ha detto a giornalisti, fotografi e cineoperatori.