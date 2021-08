E' nato Cosmo, primo figlio di Scarlett Johansson e Colin Jost

L'attrice Scarlett Johansson e l'attore Colin Jost hanno avuto il loro primo figlio. "Ok, ok. Abbiamo un bambino. Si chiama Cosmo. Lo amiamo molto", scrive Jost nel suo profilo Instagram, chiedendo privacy per la sua famiglia. Cosmo è il secondo figlio per Johansson, che ha già Rose Dorothy nata nel 2014 dal suo matrimonio con Romain Dauriac (2014-2017). Johansson, 36 anni, e Jost, 39 anni, si sono sposati a ottobre del 2020. Per l'attrice, è il terzo matrimonio: era stata sposata con Ryan Reynolds dal 2008 al 2011.

SCARLETT JOHANSSON E LA STORIA CON COLIN JOST

Nell'ottobre del 2019, Scarlett Johansson aveva rivelato a Ellen DeGeneres che Jost “l'aveva colpita” con la sua proposta "sorprendente", che includeva "un'intera situazione di James Bond". "È molto affascinante, premuroso e romantico. Ma sì, sono rimasta sorpresa. Anche se immagini come sarà quel momento, è comunque un bel momento". La notizia del matrimonio tra l'attrice e l'autore 39enne era stata confermata da Meals on Wheels America, associazione che offre pasti a persone disagiate, sostenuta dalla coppia. “Siamo entusiasti di annunciare che Scarlett Johansson e Colin Jost si sono sposati lo scorso weekend con una cerimonia intima, alla presenza dei loro parenti e i loro cari, seguendo le indicazioni di sicurezza per il Covid-19” ha fatto sapere Meals on Wheels America dalla propria pagina Instagram, pubblicando la foto della Staten Island Ferry (il traghetto giallo che viaggia tra Manhattan e Staten Island) con la scritta “Just Married”.

SCARLETT JOHANSSON E LA MATERNITÀ

Nel 2016, parlando della sua prima esperienza con la maternità, Scarlett Johansson aveva rivelato a Fox411: “Penso che aver superato la soglia dei 30 anni, essere diventata mamma ed essere riuscita a ritagliarmi il mio spazio creativo mi abbiano trasformata sotto molti punti di vista. Credo di aver imparato ad accettarmi e a non stare sulla difensiva continuamente. Ho imparato ad essere più indulgente e meno severa con me stessa”.