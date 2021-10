E' nato il figlio di Pippo Inzaghi, Edoardo

Brescia - E' nato Edoardo Inzaghi, il primo figlio di Pippo Inzaghi. Filippo Inzaghi, per tutti Pippo, ha segnato ancora: l’ex calciatore stella del Milan e della Serie A è diventato papà per la prima volta a 48 anni. Lui e la compagna Angela Robusti hanno accolto in famiglia Edoardo e condiviso la prima foto sul profilo Instagram.

Doveva essere una normale domenica di calcio per Filippo Inzaghi, che al momento siede sulla panchina del Brescia in Serie B. Si apprestava a guidare le Rondinelle nel derby contro la Cremonese e invece è stato sostituito dall’allenatore in seconda Maurizio D’Angelo.

Già venerdì sera, infatti, la compagna Angela Robusti è stata ricoverata alla Poliambulanza di Brescia e nella giornata di sabato ecco il lieto evento: Pippo Inzaghi e la compagna sono diventati genitori. Per lui, si tratta di un nuovo eccitante traguardo raggiunto a 48 anni.

Inzaghi ha accolto nella sua vita il primo figlio condividendo la “classica” foto della manina con l’etichetta d’ospedale. Edoardo, questo il nome scelto per il bambino, ma nella didascalia Pippo ha chiarito subito che in realtà la sua importanza va ben oltre il nome: “Tutto“, ha scritto, con tanto di cuore blu.