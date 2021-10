Ecco Harrison Ford, Indiana Jones con la mascherina al pollice. FOTO

Cefalù - Harrison Ford sul set di Indiana Jones porta la mascherina anticovid legata al pollice della mano destra. Primo ciak a Cefalù del quinto episodio della saga di Indiana Jones. Sul set Harrison Ford, 79 anni. Il film prodotto dalla Eagles Picture uscirà a luglio 2022. Harrison Ford sarà affiancato da Mads Mikkelsen e Phoebe Waller-Bridge.

Le riprese a Siracusa

Nei giorni scorsi le riprese, blindatissime, si sono svolte all’interno del Parco archeologico della Neapolis, dove l’Orecchio di Dionisio, per l’occasione, si è trasformato in una miniera per le avventure messe in scene dal celebre archeologo.

Quindi location al Castello Maniace, dove si è girato nell’area della Sala Ipostila, e nel mare di Ortigia. Per tale motivo la Capitaneria di Porto ha disposto l’interdizione di uno specchio acqueo per un’area di 35.000 Mq antistante al Castello Maniace.