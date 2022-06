Ecco il matrimonio di Alberto Matano

Roma - Alberto Matano e Riccardo Mannino si sono promessi amore eterno. E non sono mancate lacrime di commozione, in particolare dal conduttore de "La vita in diretta". La cerimonia si è svolta in mezzo alla natura dell'Antonello Colonna Resort & Spa a Labico, poche decine di chilometri dal cuore di Roma, un luogo del cuore della coppia.

A sposare i due è stata Mara Venier, grande amica della coppia. Vestita con un tailleur turchese, maglia a fantasia e fascia tricolore, ha raccontato di quando è "entrata a gamba tesa su questa cosa del matrimonio": è stata lei, infatti, a chiedergli, appena due mesi fa, "perché non vi sposate?".

Nonostante la richiesta della coppia di non condividere nulla sui social, qualche ospite non ha resistito e ha pubblicato - per poi cancellarlo - un video praticamente integrale della cerimonia. Qualche mese fa "mi sono seduta con loro - dice Mara Venier - li ho osservati per un attimo, ho visto i loro sguardi, i loro occhi, il loro sfiorarsi con tanto amore e mi sono commossa. Loro mi hanno guardato e hanno pensato 'questa è mattà o 'questa è depressa'. Ma io in quel momento ho visto l'amore. Sapevo che Riccardo fosse un po' restio, ma poi Riccardo prende un telefonino e dice 'Alberto, 9 luglio ti va bene?'. Da lì è partito tutto, tutta la macchina. Abbiamo deciso insieme la data".

Dopo questa premessa, arriva il momento di ufficializzare l'unione dei due - elegantissimi in abito scuro - da parte di Venier, che ha la voce rotta. Le nipotine di Matano e Mannino hanno portato gli anelli, i due se li sono scambiati e, infine, si sono abbracciati. Sono partiti un applauso e "Abbracciame", la canzone di Andrea Sannino. Dopo i saluti degli ospiti e le congratulazioni, finalmente le firme.

L'aperitivo

I camerieri hanno portato fuori fritti vari come arancini mignon e alici, bruschettine, riso venere con gamberetti, fiori di zucca con crema di lime e avocado, baccalà con patate. Poi ci la cena. Il menu "al buio": i due sposi hanno lasciato allo chef stellato carta bianca. E lui ha ideato un menu ad hoc per loro e per i 200 ospiti.

Gli invitati

Tra gli invitati, il cantante Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, Francesco Boccia con la moglie Nunzia De Girolamo (ex ministra delle politiche agricole alimentari e forestali nel governo Letta), Pier Ferdinando Casini, l'ex ministro Vincenzo Spadafora, Raul Bova accompagnato dalla compagna e attrice Rocío Muñoz Morales (per lei un abito a pois), la conduttrice tv e radiofonica Francesca Fialdini in total white, Fabio Canino, la conduttrice Francesca Fagnani vestita con tuta multicolore di seta, Claudio Santamaria e Francesca Barra con la figlioletta Atena.