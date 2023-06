Ecco il mio carretto siciliano acquatico. VD

Amante delle tradizioni e inventore.

Un carretto siciliano off shore, un carretto siciliano in grado di navigare. E’ l’ultima trovata di Ugo Cammarata, un blogger siciliano che ama le tradizioni della nostra terra e le vuole difendere contro gli stereotipi e i pregiudizi. “Ho costruito un carretto siciliano acquatico con vecchie tavole e alcune ventole di radiatore recuperate da auto demolite. Questo è uno dei progetti che mi ha dato maggiore soddisfazione perché a parte la particolarità, mi ha dato modo di affrontare un discorso che per noi siciliani è fondamentale”, ha raccontato Cammarata. Il carretto marino non sembra in grado di affrontare tratti marini complicati. Il varo, infatti, è avvenuto presso le sponde di un placido laghetto siciliano.