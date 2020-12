Ecco la villa di Dolce & Gabbana venduta a Stromboli. VIDEO

Isole Eolie - Oltre 500 metri quadrati, 235 la parte interna, sette suite (tutte realizzate con colori diversi): è stata venduta la villa di Domenico Dolce e Stefano Gabbana a Stromboli. In una posizione unica, con vista sul mare sull’isolotto di Strombolicchio e sul vulcano. La vendita è stata curata Lionard Luxury Real Estate (che ha realizzato anche il video). La villa è stata ricavata dalla fusione di tre abitazioni tipiche delle Eolie: circondata da terrazze e giardini e arredata con intonaci bianchi, pietra vulcanica, maioliche in pieno stile Dolce e Gabbana (che hanno curato il progetto di ristrutturazione). Soprannominata «La casa dei Selvaggi» anche per le feste organizzate dai due stilisti ai quali partecipavano personaggi come Madonna e Naomi Campbell. Il nuovo proprietario è un misterioso imprenditore italiano che l’avrebbe pagata 6 milioni di euro.