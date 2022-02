Ecco le foto di Belen a Punta Bianca in Sicilia

Agrigento - Belen Rodriguez ha pubblicato le foto scattate lo scorso novembre a Punta Bianca, nell'agrigentino. In seguito a un suo post la Regione siciliana riconobbe allora quel luogo magnifico come riserva naturale. Belen pubblicizza una sua linea d’abbigliamento creata in collaborazione con i suoi fratelli, Cecilia e Jeremias Rodriguez.

Belen Rodriguez scrisse: “Punta Bianca un luogo meraviglioso ed unico, che meriterebbe una migliore valorizzazione, in senso turistico e ambientale. In questa zona insiste da 63 anni un poligono militare, le cui esercitazioni stanno distruggendo i luoghi, distruggendo le strade di accesso e bloccando la fruizione turistica, mentre le associazioni ambientaliste locali aspettano da 25 anni che sia riconosciuta dalla regione sicilia quale riserva naturale. E quindi vorrei finire con un appello al Presidente Musumeci, affinchè istituisca la tanto agognata riserva naturale“. Fu accontentata subito. Ora la pubblicazione del servizio forografico di moda in quei luoghi.