Ecco le origini italiane di Papa Leone XIV. FOTO

Città del Vaticano - Papa Leone XIV vanta già diversi record è il primo laureato in matematica (e filosofia) ed è anche il primo americano. Ma le sue radici raccontano una storia ben più complessa. Nato a Chicago da madre creola e padre italo-francese, il suo profilo riflette un’inedita miscela culturale che sta attirando sempre più attenzione. In un momento storico in cui l’identità conta tanto quanto il messaggio, emergono interrogativi sulle sue vere origini e sul significato che queste possono assumere nel contesto del suo pontificato (soprattutto ora che alla Casa Bianca c'è Trump). La scoperta di documenti che confermano legami con l’Italia riapre il dibattito sulla "italianità" del nuovo Papa, tema che potrebbe rafforzare il suo legame con la tradizione romana o sollevare nuove riflessioni sulla direzione internazionale della Chiesa.

Il censimento statunitense del 1950, disponibile presso il sito ufficiale dei National Archives USA, documenta che John R. Prevost, nonno paterno del Pontefice, è registrato come nato in Italia. Questo dato è confermato da una copia digitalizzata del censimento, che supporta l'origine piemontese del ramo familiare: Un tratto che lo accomuna a Papa Bergoglio, anche lui con origini piemontesi e liguri. Secondo quanto ricostruito dal Corriere della Sera, il nonno era legato al comune di Settimo Rottaro, in Piemonte, una zona dove il cognome Prevost è tuttora diffuso. Il legame con questa area rafforza l'ipotesi di radici italiane da parte paterna.

La genealogia della famiglia del Papa è stata approfondita anche dall'agenzia ANSA secondo cui il bisnonno materno, Jacques Martino, era nato a Sanremo nel 1806, per poi emigrare in Louisiana, a New Orleans. Lì sposò Marguerite Cadeneth, originaria dello stesso Stato americano. Dalla loro unione nacque Joseph Martinez, nonno materno del Pontefice, che nel 1910 si trasferì a Chicago. La nonna, Suzanne Fontaine, era invece francese, originaria di Le Havre. Questi elementi evidenziano l'intreccio multiculturale delle origini di Leone XIV.

Il padre del Pontefice, Louis Prevost, nacque nel 1920 e si diplomò al Central YMCA College. Prese parte alla Seconda Guerra Mondiale come tenente di vascello e successivamente lavorò come sovrintendente scolastico nella periferia sud di Chicago. La madre, Mildred Martinez, era figlia di immigrati spagnoli e creoli. Studiò biblioteconomia alla DePaul University e si laureò nel 1947. Questi dati confermano la forte componente europea nella famiglia Prevost-Martinez, un mix che include Francia, Spagna, Italia e Stati Uniti. Leone XIV è nato a Chicago il 14 settembre 1955, completando così la sintesi di più culture.

Sebbene non sia ancora disponibile un certificato anagrafico italiano diretto, la convergenza tra fonti giornalistiche affidabili e documenti pubblici americani rafforza l'ipotesi delle origini italiane, in particolare piemontesi e liguri. L'eventuale conferma formale di queste radici assumerebbe un significato non solo storico, ma anche simbolico, rafforzando il legame tra il nuovo Pontefice e l'Italia, nazione cardine nella storia della Chiesa cattolica.