Edgardo Osorio, papà di Aquazzura, ha sposato Ricardo D’Almeida

Noto - Matrimonio tra Edgardo Osorio, fondatore del brand di alta moda Aquazzura (per intedenderci ha firmato le scarpe indossate da Meghan al matrimonio con Harry), e Ricardo D’Almeida. Una festa durata praticamente un weekend, all'inizio di giugno a Noto, con ospiti internazionali e un’organizzazione definita nei minimi dettagli.

Tutto si è svolto fuori dal centro storico, quartier generale del matrimonio e della festa in maschera, con colori sgargianti e abiti stravaganti, del giorno successivo, è stata l’elegantissima e bellissima dimora storica dell’architetto francese Jacques Garcia, sulle colline tra Noto e Rosolini, che ha ospitato anche le riprese della serie tv americana The White Lotus.

A fare da contorno, anche una serata privata organizzata al Feudo del Castelluccio da Luisa Beccaria Bonaccorsi, la quale ha ospitato i futuri sposi, in un momento elegante e ristretto. L’elenco dei personaggi famosi del mondo della moda era decisamente lungo: l’attrice svizzera Zoe Pastelle, l’attrice spagnola Mar Flores, la principessa Alessandra de Osma in Hannover, Silvia Paulon, fondatrice del brand Dellaluna, Melissa Faber Castell, le super modelle Nieves Alvarez e Alex Riviere, il fotografo Jesus Isnard, il direttore di Vogue Manuel Arnaut, la famiglia Bonaccorsi-Beccaria, la principessa di Danimarca Tatiana Blatnik, Rachil Chalhoub, fondatrice del brand Racil, Shermine Shahrivar, modella tedesca vincitrice del titolo di Miss Europa 2005.

Edgardo e Aquazzura

Edgardo Osorio è il fondatore e Direttore Creativo di Aquazzura. Nato in Colombia e cresciuto tra Miami e Londra, dove frequenta il London College of Fashion e Central Saint Martins, Osorio compie i primi passi nel mondo del fashion e luxury lavorando per rinomate case di moda. Dieci anni di esperienza professionale e un talento innato per il design delle calzature aprono la strada alla fondazione di Aquazzura, nel 2011. Osorio esprime in Aquazzura una visione innovativa di quello che dovrebbe essere una calzatura di lusso: artigianalità ed eleganza, unite alla massima comodità. Dai modelli a tacco alto, emblema di femminilità, a sofisticate versioni flat con dettagli chic e originali, le collezioni del brand catturano da subito l'interesse internazionale e in breve tempo raggiungono lo status di ''must-have''.