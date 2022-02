Regina Elisabetta positiva al Covid: sintomi lievi

Londra - La Regina Elisabetta è positiva al Covid. Lo fa sapere Buckingham Palace, sottolineando che la sovrana ha sintomi leggeri. Gli ultimi a essere contagiati a palazzo erano stati il principe Carlo (colpito dal Covid per la seconda volta) e la moglie Camilla. La sovrana britannica, che ha 95 anni e che sta riscontrando «sintomi lievi simili ad un raffreddore», continuerà comunque con tutta probabilità da adempiere ai suoi compiti meno impegnativi da Windsor nella prossima settimana. Elisabetta II è risultata positiva dopo essere stata in contatto diretto con il principe Carlo nella settimana in cui quest'ultimo risultava per la seconda volta contagiato dal virus.

I rumors su un contagio della Regina si susseguono da qualche giorno visto che Elisabetta, 95 anni, aveva incontrato il figlio Carlo appena due giorni prima della positività di quest'ultimo. Ma la monarca li aveva smentiti tornando al lavoro il 16 febbraio, quando ha ricevuto il segretario alla Difesa nel castello di Windsor (senza mascherina). Secondo quanto comunicato dal Palazzo reale la regina resterà monitorata e continuerà a svolgere le sue funzioni più leggere.