Elena Sofia Ricci e Stefano Mainetti si sono lasciati dopo 19 anni di matrimonio. Elena Sofia Ricci, amatissima ormai ex protagonista di Che Dio ci aiuti nei panni di Suor Angela, è uno dei volti più amati del piccolo schermo ed è sempre stata piuttosto riservata a proposito della sua vita privata. In rare occasioni ha parlato a cuore aperto del suo rapporto con Stefano Mainetti, compositore e direttore d’orchestra grazie al quale era riuscita finalmente a ritrovare il sorriso dopo la fine del matrimonio con Luca Damiani, reo di averla tradita con Nancy Brilli.

Il 2022 ci ha visti costretti a vedere diversi personaggi famosi, legati da più o meno tempo, allontanarsi dalla propria vita insieme. Tante, infatti, le coppie che si sono lasciate in questo 2022, da Leonardo Di Caprio e Camila Morrone per arrivare a Francesco Totti e Ilary Blasi, la fine di questi amori non è passata inosservata. E alla lista piuttosto lunga si aggiungono in queste ore anche Elena Sofia Ricci e Stefano Mainetti. Una coppia longeva che durava da quasi 20 anni. Un'altra coppia storica del mondo dello spettacolo si è lasciata: Elena Sofia Ricci e Stefano Mainetti. A lanciare la notizia è stato il sito Today, secondo il quale il matrimonio tra l'attrice e il musicista sarebbe finito dopo 19 anni di amore e una figlia insieme, Maria, nata un anno e mezzo dopo le nozze.

Alla base delle motivazioni una crisi diventata impossibile da risolvere. Nessun commento da parte dei diretti interessati. Dall'amore per Mainetti è anche nata la sua seconda figlia, Maria, che da poco è diventata maggiorenne e cresce in grazia e bellezza, oltre a somigliare moltissimo alla sua mamma.

I motivi della separazione

Stando a quanto ha fatto sapere una fonte a Today, Elena Sofia Ricci e Stefano Mainetti si sarebbero lasciati dopo quasi 20 anni uno accanto all'altra. Una decisione che lascia senza parole il pubblico ma che non stupisce gli addetti ai lavori, dal momento che negli ambienti da loro frequentati le voci di un allontanamento erano sempre più insistenti. La scelta di prendere strade diverse sarebbe stata presa di comune accordo e dettata da una crisi ormai irreparabile. Nessuno dei due, per il momento, ha commentato ufficialmente la notizia. Nei luoghi che erano soliti frequentare però pare che non si parli d'altro e che la strada verso la separazione legale sia ormai aperta.

L'amore tra Elena Sofia Ricci e Stefano Mainetti

Elena Sofia Ricci ha incontrato Stefano Mainetti quando aveva 40 anni e la sua relazione con Pino Quartullo, padre della sua prima figlia Emma, era ormai finita. Un incontro inaspettato avvenuto in Toscana che è stato capace di far battere di nuovo il cuore dell'attrice. Le nozze con il musicista infatti sono arrivate nel 2013 e circa un anno e mezzo dopo il fatidico sì è nata la loro prima figlia Maria, che oggi ha 19 anni. Sempre riservati sulla loro vita quotidiana, Elena Sofia Ricci e Stefano Mainetti hanno protetto il loro rapporto dai gossip e dai riflettori, tanto che oggi l'annuncio della separazione non è ancora stato dato in via ufficiale dai diretti interessati.