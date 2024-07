Eleonora Giorgi: "Il tumore? Potrei vivere sei mesi o di più"

Attrice che ha fatto sognare mezza Italia. Poi mamma premurosa e adesso nonna affettuosa. Eleonora Giorgi è questo e tanto altro. La protagonista di "Borotalco" sta affrontando un tumore al pancreas. Recentemente ha accompagnato i figli Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro all'altare, nei rispettivi matrimoni. «Per entrambi c’è stato quasi un passaggio di testimone tra me e le mogli. Purtroppo nell’ultimo matrimonio ho dovuto usare un cappello, perché due giorni prima pettinandomi mi sono trovata le ciocche tra le mani», ha detto Giorni al Corriere della Sera.

Lo scorso anno Eleonora Giorgi ha scoperto di avere un tumore: «È arrivato il giorno dei miei 70 anni (il 21 ottobre, ndr), che poi erano 50 di carriera. Se avessi avuto trent’anni mi sarei disperata. Invece tutto sommato sono una vecchia che ha avuto una vita piena di avventure: posso permettermi di andarmene, anche se mi spezza il cuore». Il suo pensiero sulla morte non è rivolto a se stessa, quanto a «chi resta... mi devasta sapere che soffriranno», dice. Per i medici l'aspettativa di vita potrebbe essere dai sei mesi dopo l'operazione a cinque anni «o addirittura di più». Un intervento che, dice Giorgi, è andato bene «anche se il cancro non è sconfitto». Il prossimo controllo sarà a fine agosto: «Un passo alla volta. Tanto abbiamo tutti una data di scadenza».

L'attrice parla della morte con positività: «Cosa ci sarà dopo? Lo scoprirò viaggiando. Ho sempre sentito una voce dentro di me, da quando avevo tre anni, il che mi fa credere in una dimensione spirituale». Nell'aldilà vorrebbe incontrare «nonna Katò per prima. Poi Alessandro Momo, il mio fidanzato morto di incidente in moto. Angelo, il papà di mio figlio, e Oriana Fallaci. È stato fantastico che una donna così difficile abbia scavallato i pregiudizi nei miei confronti: ci siamo divertite insieme».