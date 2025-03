Eleonora Giorgi, la storia d'amore con Pino Daniele. FOTO

Roma - Oltre che per i motivi professionali, Eleonora Giorgi si è guadagnata spesso le cronache dei giornali per i suoi amori celebri. Dal matrimonio con Angelo Rizzoli fino all'amore con Massimo Ciavarro e quello con lo scrittore Andrea De Carlo. E ancora i flirt con Pino Daniele e Massimo Troisi. A "Tv Sorrisi e Canzoni" l'attrice dichiarò: "Non ho mai avuto cotte, solo veri fidanzati".

Agli inizi della sua carriera si lega ad Alessandro Momo, giovane attore celebre per film come "Malizia" e "Profumo di donna". Momo muore tragicamente nel 1974 in un incidente in motocicletta, moto che gli era stata prestata proprio dalla Giorgi prima di partire per un viaggio (motivo per cui lei sarebbe poi stata indagata per incauto affidamento). La morte di Alessandro Momo segna di colpo la sua vita. Si addentra nel tunnel dell'eroina, conosce la depressione, si rifugia alla radio, scompare dallo schermo.

Nel 1979 sposa poi l'editore Angelo Rizzoli, dal quale ha il suo primo figlio, Andrea, nel 1980. I due avrebbero poi divorziato nel 1984 in seguito allo scandalo P2 che travolse Rizzoli. "La persona più buona del mondo. Io stavo male e pesavo poco più di 40 chili, lui a 34 anni aveva tutto il peso del gruppo. Il mio lato dolente incontra il suo e non ci lasciamo più", ha raccontato.

Nel 1982 ebbe un breve flirt con la stella di Hollywood Warren Beatty. Poi sarebbe arrivato l'amore con Massimo Ciavarro, dal quale ha avuto il secondo figlio, Paolo, nel 1991. I due si incontrano prima sul set di "Sapore di mare 2" e poi a casa di Vittorio Cecchi Gori: "Mi chiese il numero ma non mi telefonò per mesi: una domenica di ritorno dal mare trovo i ladri in casa e il telefono che squillava. Era Massimo: 'Scusa ti devo lasciare, c’ho i ladri'...". Giorgi e Ciavarro si sposano nel 1993 e si trasferiscono in campagna: "Compravamo casali in rovina per rimetterli a nuovo, restauravamo mobili e avevamo Paolo, il bambino più bello del mondo: ma Massimo era sempre un po' scontento. Lui al contrario della gente del cinema non si è mai dato arie: la prima volta che l’ho visto sul set mi ha detto “io non te garantisco niente... tutte 'ste battute da dire'...".

Dopo il divorzio con Ciavarro nel 1996 è stata poi legata per oltre dieci anni allo scrittore Andrea De Carlo, fino al 2007: "Non rinnego la mia lunga relazione con Andrea De Carlo – raccontava l’attrice -. C’era una complicità intellettuale totale tra noi. Avrei dovuto conoscerlo a 16 anni e costruire una di quelle storie in cui un giorno sei a Ravenna, uno a Ferrara, un altro chissà dove. Prendi e parti, vai, scopri… Invece l’ho incontrato troppo tardi, dopo due divorzi, due figli". La Giorgi ha avuto anche altri flirt meno noti. Come quello con Pino Daniele: "Minà mi aveva mandato a intervistarlo per Blitz. All’epoca stavo con Angelo, arrivai con la scorta: dopo il concerto mi disse 'lasciali a terra e andiamo a cena, sali sul bus'. In quel momento, con i tamburi e le canzoni dal vivo, ho respirato quella libertà che mi mancava. Dopo la separazione ci siamo rivisti". E con Massimo Troisi: "Con Carlo Verdone avevo appena girato Borotalco. Fu lui a presentarmelo, a cena, a casa sua. Massimo è timido ma magnetico, delicato ma sicuro di sé, soffuso di grazia, di una lieve malinconia, ma pur sorridente e solare. Due anni dopo ci ritroviamo per caso, ospiti in un villaggio turistico in Costa d’Avorio. Massimo è allegro ed espansivo, ma resta per ore seduto all’ombra e io gli faccio compagnia; così, più da vicino, mi accorgo del ticchettio meccanico del suo cuore, che nel silenzio si fa più evidente: fra noi scoppia una passione improvvisa, breve e bruciante. Insieme ridiamo e ci raccontiamo mille cose e al ritorno siamo ancora amici. Poi ci si perde, io vado a stare in campagna mentre la sua carriera continua a crescere con successo".