Eleonora Giorgi: nuova terapia poche possibilità. Nipotino mi dimenticherà?

Poco meno di un anno fa ha scoperto di avere un tumore al pancreas, ma a dispetto della terribile diagnosi, Eleonora Giorgi (Roma, 1953) non si è mai sottratta al confronto con il pubblico. E lo ha sempre fatto con il sorriso, raccontando le tappe della sua malattia e del percorso di cure che sta seguendo in tv, sui giornali e via social, nella speranza che il suo coraggio e la sua determinazione possano essere d’aiuto a chi si trova nella stessa situazione. «Mi dicevano che i miei capelli biondi, naturali, erano i più belli del cinema, ma sapete che cosa penso? Sono bella anche così, anzi lo voglio dire a tutte le donne malate, che fanno la chemio: scopritevi come me, non vergogniamoci», esorta l’attrice in un’intervista al settimanale “Di Più”, dove ha rivelato di essersi affidata a una nuova terapia sperimentale, sebbene sia consapevole che le probabilità di successo non siano molte. «Una clinica americana ha trovato una via d’accesso per questo tumore, ma non funziona con tutti. Mi hanno spiegato che c’è il 14% di possibilità. Adesso i miei campioni sono stati inviati negli Stati Uniti e vedremo», racconta la Giorgi che, in questi mesi così difficili, ha potuto sempre contare sull’appoggio di tutta la sua famiglia e, soprattutto, sull’ex marito Massimo Ciavarro, a cui è legata da un affetto profondo. «Lui mi è sempre stato accanto e non mi ha mai mollata. Massimo deve esserci per Paolo un domani, è il suo compito questo e lui lo sa. La mia paura? Se non ce la farò ho paura di essere dimenticata dal mio piccolino, dal mio Gabriele (figlio di Paolo e Clizia Incorvaia, ndr). Lui è capriccioso, ascolta solo me, come farà poi? Allora voglio scrivergli una lettera per farmi ricordare anche quando sarà grande».

I due figli, Andrea (avuto dal primo marito, Angelo Rizzoli) e Paolo (nato dalle seconde nozze con Ciavarro) sono entrambi sposati (il primo con Serena Meriggioli e il secondo con la Incorvaia) e la Giorgi non potrebbe essere più felice della situazione. «È come averli consegnati alle loro donne - conclude l’attrice - sono due splendide ragazze e devo ammettere che questo pensiero mi rassicura tanto e mi dà serenità. Paolo e Clizia dovevano sposarsi ad ottobre, ma sono contenta che abbiano anticipato, anche perché le cure mi tolgono sempre più energie».