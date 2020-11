Elettra Lamborghini a Dubai con Afrojack in viaggio di nozze

Elettra Lamborghini è in vacanza a Dubai con il marito Afrojack. I due si rilassano e si divertono in spiaggia postando foto e video dei loro momenti insieme. A dire il vero, quello che scatta più foto e gira più video è Afrojack, che non perde di vista, con occhio innamorato, la sua Elettra. Inizialmente non sembrava tanto incline a rendere pubblica la sua vita privata sui social, ma evidentemente la vita matrimoniale gli ha fatto cambiare idea.

In realtà la coppia è ancora in "viaggio di nozze" e regala spesso ai fan scatti e video di curve al vento e baci appassionati. Elettra si stende al sole con addosso i suoi costumi griffati. Sorride sorniona e incanta i follower. Afrojack è orgoglioso della sua dolce metà e tra loro pare che si sia davvero una sintonia pazzesca. Posano uno a fianco all’altra, si stringono, si baciano, la confidenza e la passione sono alle stelle. Ora si trovano a Dubai dove si godono la vita a due.