Elettra Lamborghini ha il Covid: all'Isola dei famosi in collegamento da ca

«Non twerko da 4 giorni 7 ore e 9 minuti... e ho preso il Covid» ha scritto Elettra Lamborghini su Instagram, ma l’artista non ha intenzione di rinunciare all’Isola dei famosi. La nuova edizione parte da domani lunedì 15 marzo, in prima serata su Canale 5 condotta per la prima volta da Ilary Blasi. E la Lamborghini, che è una dei tre opinionisti con Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi, si collegherà da casa, pronta ad entrare in studio appena sarà tornata negativa al virus. Inviato speciale in Honduras è il campione olimpico Massimiliano Rosolino.

I 16 concorrenti sono: Akash, Awed, Angela Melillo, Beppe Braida, Brando Giorgi, Daniela Martani, Drusilla Gucci Ludolf, Elisa Isoardi, Visconte Ferdinando Guglielmotti, Francesca Lodo, Gilles Rocca, Paul Gascoigne, Roberto Ciufoli, Vera Gemma, Valentina Persia e Miryea Stabile.