Elettra Lamborghini: la sua foto infiamma i social: “Saluti da noi tre”

Mikonos- Elettra Lamborghini, in vacanza a Mikonos, posta una spettacolare foto in bikini giallo, con gli slip ridotti a un sottilissimo lembo di tessuto. E’ una incandescente Elettra Lamborghini, le cui prorompenti forme, faticosamente, vengono contenute dal costume con un panorama mozzafiato, alle spalle il mare di Mykonos, Grecia, dove si trova in vacanza. Ma non c'è soltanto quel bikini giallo da urlo, nella foto compare anche una scritta che ha incuriosito molto i suoi fan.



Nella foto , postata sui social, alle spalle spunta una didascalia sibillina: “Ciao da noi 3”.

In un primo momento tutti hanno creduto a un annuncio di gravidanza.

Già, perché la mitica Ereditiera si spende in un commento sibillino: "Ciao da noi tre".

Insieme a lei ovviamente il marito Afrojack. E chi è allora il terzo?

Gli utenti fanno ironia: "Quelli sono due meloni", che con Elettra farebbero tre. Eppure, il sospetto monta: vuoi vedere che dopo il matrimonio, ora, Elettra Lamborghini è in dolce attesa?

Per inciso non è la prima volta in cui la Lamborghini monta il sospetto con alcuni messaggi in codice, salvo poi negare tutto. Tempo fa aveva stupito i fan quando si era sottoposta a degli esami, poi non è stata bene e tutti hanno cominciato a tenere d’occhio il ventre di Elettra che scherzava sui chili presi o persi. Ma come scrisse un suo seguace, "se avesse voluto annunciare una gravidanza vi pare che lo avrebbe fatto così?".



Ma forse, questa volta è la volta buona , intanto le sue foto infiammano i social...

E allora se per la cicogna (o per l’annuncio della cicogna) dovremo ancora aspettare, non resta che guardare la Lamborghini in bikini al mare. Con il marito Afrojack che la riempie di coccole e attenzioni. Si scattano selfie e video e ogni frame è un momento di estasi per i follower che la seguono con costante trepidazione sui suoi canali social.