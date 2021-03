Elettra Lamborghini magrissima dopo il Covid, fan preoccupati – LE FOTO

Un grande sospiro di sollievo per Elettra Lamborghini apparsa magrissima sui social nei giorni scorsi. Dopo diversi giorni di ansia e preoccupazione, finalmente, la cantante e influencer è finalmente guarita dal coronavirus. Una notizia annunciata ieri a tutti i suoi followers su Instagram con grande gioia e commozione, raccontando tutte le sensazioni provate nei giorni di isolamento. “Si affronta la malattia da soli, i giorni e le ore non passano mai – ha spiegato – Ci si sente strani e si sta male mentalmente e fisicamente, ve lo dice una che ha avuto pochissimi sintomi e lievi. Proteggetevi, vi auguro di non prenderlo mai. Ringrazio di esserne uscita e di non averlo attaccato alla mia famiglia”.

Elettra Lamborghini, come sta dopo aver avuto il coronavirus? le foto che la mostrano più magra, i followers si agitano Elettra scherza sullo scampato pericolo con una ‘compilation’ di foto della sua convalescenza. Unendo a questo una serie di stories in cui ringrazia chi le è stato vicino, regalandole dei fiori. Dalle stories emerge però un dettaglio particolare che fa preoccupare non poco i suoi fan. Vediamo infatti una Elettra decisamente più dimagrita rispetto a un po’ di tempo fa, segno evidente del fatto che la malattia, pur avendola colpita in forma lieve, l’ha abbastanza provata.

“Sono sempre più magra – dice mostrando il suo look casalingo e da reclusa - Completino con un maglioncino molto sexy, pantalone slabbrato che sembro Fantozzi, calzino con gli scoiattoli”. Allarga la coulisse del pantalone per mostrare il ventre asciutto e l’evidente dimagrimento.

Intanto dopo essersi collegata da casa durante le prime due puntate, Elettra, finalmente libera dalCovid, ieri sera era presente in studio all’isola dei Famosi in onda dal 15 marzo su Canale5 con Ilary Blasi al timone insieme a Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi.