Elettra Lamborghini, maxi pranzo per il compleanno ed è subito polemica

Elettra Lamborghini, ha compiuto oggi 27 anni. La nipote dell’imprenditore Ferruccio Lamborghini ma ormai nota come personaggio televisivo e cantante il 16 maggio, Elettra ha festeggiato in anticipo il compleanno in un ristorante all’aperto, e fin qui niente di male. Se non fosse che, dalle foto che lei stessa ha pubblicato sui social, si vedono tavolate composte da 15-20 persone una vicina all’altra, oltre che ritratti di lei insieme a parenti e amici abbracciati, presumibilmente non tutti conviventi.



Per i suoi 27 anni Elettra Lamborghini non si è risparmiata e ha organizzato un mega pranzo con tutta la famiglia: dalla mamma Luisa Peterlongo al papà Tonino, le sorelle Flaminia e Lucrezia, il fratello Ferruccio Jr, ma mancava la ribelle Ginevra, che anche al matrimonio di Elettra non si era presentata. Un pranzo all’aperto con i parenti più stretti e tanti baci da parte del marito Afrojack che non ha mancato di suscitare qualche polemica

Ecco allora che nei tanti messaggi di auguri che i fan le hanno rivolto, più di qualcuno ha voluto sottolineare: “Ma al Nord non c’è più la regola di 4 persone per ogni tavolo? Perché io ho appena visto le storie di Elettra Lamborghini con una tavolata di 20+ cristiani tutti appiccicati a meno che non sia all’estero..”. E qualcuno le ha risposto: “Secondo me dipende pure dove vai, io sono di Roma ed è capito che su 5 persone da una parte ci hanno fatti dividere, dall’altra no. Non c’entra l’essere famosi o il nord e il sud, dipende dai ristoratori“. Cosa replicherà l’opinionista dell’Isola dei Famosi 2021? Al momento tutto tace e nel silenzio rimane anche il mistero dell’assenza della sorella Ginevra Lamborghini (grande assente anche nel giorno del matrimonio di Elettra con il DJ Afrojack).